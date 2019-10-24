Предприниматели вышли из отеля

В понедельник «Группа Агроком» и Игорь Горин с Андреем Демишиным закрыли сделку по урегулированию задолженности предпринимателей перед группой. В итоге ростовская гостиница «Дон-Плаза» и недостроенный отель Hyatt полностью перешли в собственность группы, которая заявила, что больше не имеет финансовых претензий к их бывшим владельцам. Тем не менее, вчера арбитражный суд признал господина Горина банкротом. По словам предпринимателя, такой исход дела стал для него полной неожиданностью. Он будет обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.



Сделка между компаниями «Группы Агроком» и структурами ростовских предпринимателей Игоря Горина и Андрея Демишина была закрыта 21 октября. «По итогам сделки 100% долей в компаниях, в собственности которых находятся здание гостиницы «Дон-Плаза», здание отеля «Хайятт», коммуникационные и инфраструктурные сооружения, прилегающие земельные участки теперь будут принадлежать структурам «Группы Агроком», сообщил “Ъ-Юг” генеральный директор группы Сергей Сапотницкий. Эту информацию “Ъ-Юг” подтвердил Игорь Горин.

«Группа считает, что на текущий момент никаких имущественных претензий у нее к бывшим владельцам объектов нет»,— отметил Сергей Сапотницкий.

Напомним, Игорь Горин и его партнер по бизнесу Андрей Демишин в 2006 году основали ООО «МКЦ-Росевродевелопмент» под проект строительства пятизвездочного отеля Hyatt. Проект финансировался несколькими банками, крупнейшим кредитором был Внешэкономбанк (в 2013 году он предоставил компании кредитную линию на 3,1 млрд руб.). В 2016 году у предпринимателей возникли проблемы с обслуживанием кредитов, и проект был фактически заморожен. Игорь Горин лично поручался по проблемным кредитам, и в 2017 году один из кредиторов обратился в арбитраж с заявлением о банкротстве предпринимателя. В 2018 году «Группа Агроком» выкупила у банков долги «МКЦ-Росевродевелопмента» на 3,7 млрд руб. и заявила требования к Игорю Горину в рамках дела о его банкротстве. По ходу процедуры реструктуризации был разработан проект мирового соглашения, которое предполагало списание долгов предпринимателя перед «Группой Агроком» в обмен на его активы — ростовскую гостиницу «Дон-Плаза» и недостроенный отель Hyatt. В реестр требований кредиторов господина Горина также было включено еще несколько юрлиц, а также бывшая супруга предпринимателя Наталья Горина. Суммарно их требования не превышают 30 млн руб. Согласно мировому соглашению, Игорь Горин погасит задолженность перед ними до конца года.

Соглашение было одобрено собранием кредиторов господина Горина и предложено на утверждение арбитражного суда. Однако, во вторник арбитраж отказался утвердить мировое и признал предпринимателя банкротом, открыв в отношении него процедуру реализации имущества.

Игорь Горин говорит, что такой исход дела стал для него полной неожиданностью. «Удар был совершенно непонятный. «Группа Агроком», на долю которой приходилось 99% моего долга перед кредиторами, был «за» соглашение. Мой финансовый управляющий также настаивал на утверждении соглашения. К настоящему времени вся моя задолженность урегулирована. Кроме того, нотариально оформлено снятие с меня обязательств поручителя перед «Группой Агроком»,— сказал “Ъ-Юг” господин Горин. По его словам, решение суда о его банкротстве будет обжаловано в апелляционной инстанции.

В картотеке арбитражного суда мотивировочной части решения пока нет.

Вадим Водолазов