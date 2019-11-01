Все самое цифровое — детям

На фоне упадка школьной системы обучения информатике и дефицита квалифицированных «цифровых» кадров для бизнеса государство и компании решили сделать ставку на тягу к знаниям самих школьников. Включить детей в цифровую повестку предполагается за счет нескольких «уроков цифры» от ведущих IT-компаний. Развивать же его, по-видимому, будущим цифровым специалистам придется самостоятельно или с помощью системы дополнительного образования за пределами школы. Государство обещает поддержать таланты грантами.

Запуск нового сезона образовательного проекта «Урок цифры» для школьников в 2019/20 учебном году организаторы предварили конференцией для учителей. Идея проекта в проведении в течение учебного года пяти уроков информатики, подготовленных крупнейшими игроками рынка: «Яндекс», 1C, Mail.ru, Сбербанк и «Лаборатория Касперского» познакомят школьников с понятиями больших данных, облачных технологий, персональных помощников, цифровой безопасности, искусственного интеллекта и машинного обучения. Инициаторы проекта — Минпросвещения, Минкомсвязь и АНО «Цифровая экономика». Участие школ будет добровольным, в 2018/19 году такие уроки провели 20 тыс. школ в 85 регионах.

«Школа будет меняться сама. "Цифра" — это не то, что меняем мы, это — что меняет нас»,— заявил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, для «сборки цифрового мира» нужны данные и таланты. Последних будут поддерживать деньгами: в рамках цифровой нацпрограммы школьникам с особыми склонностями к математике, информатике и цифровым технологиям выделят более 33 тыс. грантов до 2024 года.

По словам главы Минпросвещения Ольги Васильевой, будущее страны зависит от квалифицированных цифровых кадров, но готовить их некому. «Нам нужны специалисты в области информатики, у нас их просто нет. Мы очень сильно запустили в школе этот предмет, просто опустили ниже плинтуса. Нам очень нужны математики»,— признала министр. При этом школе необходимо самой осознать, для чего все это нужно, «не демонизировать процесс» цифровизации и «не пугать учителей», полагает госпожа Васильева. Государство готово поддерживать инициативы бизнеса в образовании на тех же принципах, что заложены в цифровом нацпроекте, дал понять заместитель главы Минкомсвязи Евгений Кисляков. Задача — в сокращении разрыва между потребностями компаний в кадрах и программами школ.

Идея проекта в том, чтобы носители компетенций рассказывали детям в простой игровой форме сложные вещи, пояснил “Ъ” гендиректор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир. Пройдя через «первичный барьер непонимания», часть детей сможет увлечься и «пойти копать вглубь», в том числе с помощью дополнительного образования, которое готов предложить сам бизнес, надеется он. «У нас нет задачи перестраивать систему образования, у нас задача принести пользу детям. Мы просто доносим полезный контент до детей и параллельно помогаем учителям в нем разобраться. Хорошо, что система помогла нам это сделать: ни одна другая программа не имеет такого охвата»,— подчеркнул господин Ковнир. По его словам, формат уроков был создан за месяц и обошелся организаторам в несколько миллионов рублей, а поучаствовать в нем смогли миллионы школьников. «Контакт обошелся в копейки, это мегаэффективная история, но измерять ее деньгами нельзя. Мы задачу видим в том, чтобы зажечь в детях огонь и научить их учиться»,— заявил он.

Отметим, в цели нацпрограммы «Цифровая экономика» заложено увеличение числа выпускников вузов по IT-специальностям до 800 тыс. человек в год, а доля обладающего цифровыми навыками населения должна достичь 40%. Но четкой концепции цифровизации средней школы (ни технической, ни содержательной) у правительства, по-видимому, нет: на несогласованность нацпроектов по образованию и цифровой экономике уже обращали внимание эксперты Центра общественно-политических проектов (см. “Ъ” от 13 декабря 2018 года).

Надежда Краснушкина