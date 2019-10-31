НАТО не будет вести дела с Россией «как обычно» до возвращения Крыма

Североатлантический альянс «решительно осуждает» и не признает аннексию Крыма Россией, говорится в заявлении комиссии НАТО—Украина. До тех пор, пока Россия не изменит свои действия, дела не будут вестись «как обычно», отмечается в сообщении.

«Мы решительно осуждаем и не признаем незаконную аннексию Россией Крыма. Крым это территория Украины. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине... Не может быть "дел как обычно" до тех пор, пока не произойдет четкое, конструктивное изменение в действиях России, которое продемонстрирует соблюдение норм международного права, а также международных обязательств»,— говорится в заявлении. В НАТО также высказали обеспокоенность нарушениями прав человека «российскими де-факто властями» в Крыму в отношении всех украинцев, включая крымских татар и членов других общин.

В НАТО также призвали Россию вернуть Украине захваченные суда, обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и предоставить свободу судоходства, а также освободить и вернуть всех незаконно задержанных и осужденный украинских граждан. Вместе с тем, альянс положительно оценил факт обмена заключенными между Россией и Украиной.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины и 24 члена экипажей в Керченском проливе. Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ. В сентябре состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией по формуле «35 на 35». На Украину вернулись, в числе прочих, режиссер Олег Сенцов и задержанные моряки. Россия получила, в частности, руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и бывшего зенитчика Владимира Цемаха, которого Нидерланды считают причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году. Позже Украина анонсировала новый обмен заключенными с Россией. В Кремле заявили, что Москва заинтересована в обмене в формате «всех на всех».

О перспективах нового обмена читайте в материале “Ъ” «Есть кого еще менять и менять».