Главным налоговиком Воронежской области может стать Николай Приставка

Руководитель УФНС России по Севастополю Николай Приставка может занять аналогичный пост в управлении Федеральной налоговой службы по Воронежской области. «Кандидатура Николая Николаевича прошла согласование в правительстве региона, но когда именно состоится назначение, пока сказать сложно. Сейчас он находится в отпуске, а после выхода из него должен провести еще ряд ответственных мероприятий в Севастополе»,- сообщил вчера источник «Ъ-Черноземье» в ведомстве. Со 2 сентября с должности руководителя управления ФНС по Воронежской области ушел Игорь Понкратов, который был главным налоговиком региона с сентября 2017-го. На данный момент УФНС в статусе врио руководителя возглавляет заместитель господина Понкратова Светлана Тыняная, курирующая налогообложение юрлиц и контроль самих налоговиков.

Николай Приставка родился 19 января 1967 года в городе Чулым Новосибирской области. В 1990 году окончил Новосибирский институт народного хозяйства по специальности «финансы и кредит». С июля 1990 года работает в системе налоговых органов, начинал инспектором по Заельцовскому району Новосибирска. С 1993 по 2004 годы - заместитель начальника инспекции по тому же району. С 2004 по 2014 годы – начальник межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Новосибирской области. С мая 2014 года возглавил УФНС по Севастополю. Имеет множество ведомственных наград.

По данным местных СМИ, господин Приставка ранее критиковал резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) Севастополя. Он полагал, в частности, что порядка 150 млн руб. в год недополучает бюджет города из-за отсутствия дополнительных рабочих мест на предприятиях СЭЗ. «Из 9 тыс. рабочих мест, задекларированных по договорам, которые заключают участники свободной экономической зоны, к сожалению, сегодня создано порядка половины»,– отмечал Николай Приставка на пресс-конференции год назад. По его словам, ведомство добивалось того, чтобы инвесторы в первые три года обеспечивали создание обещанных рабочих мест. Кроме того, управленец выступал за поддержание оплаты труда на предприятиях на уровне не ниже, чем средний по отрасли.

Подробнее о том, как в УФНС по Воронежской области сменился руководитель, в материале “Ъ-Черноземье” «Игорь Понкратов завершил проверку».

Андрей Цветков