Иногда взносы возвращаются

Конституционный суд (КС) признал нормы закона об абсолютном запрете на возврат плательщикам излишне уплаченных страховых взносов, учтенных на индивидуальных счетах, не соответствующими Конституции. Об этом стало известно по завершении слушания дела по жалобе ООО «Газпромнефть-развитие», в 2014 году перечислившего лишние 2,5 млн руб. в Пенсионный фонд. До изменения законодательства КС рекомендовал рассматривать аналогичные дела с учетом обстоятельств, но исходить из недопустимости запрета на возврат.

Компания «Газпромнефть-развитие» обратилась в Конституционный суд с кассационной жалобой, так как не могла вернуть более 2,5 млн руб. из Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленобласти — средства были уплачены в 2014 году в качестве страховых взносов на обязательное пенсионное страхование из сумм, переданных сотрудникам на возмещение затрат по найму жилья в связи с вынужденным переездом на новое место работы.

Напомним, в 2017 году в Налоговый кодекс был введен прямой запрет на возврат уплаченных взносов, которые учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных сотрудников — де-факто он был перенесен в НК из ч. 22 ст. 26 ФЗ «О страховых взносах» в связи с передачей ФНС полномочий по их администрированию. Запрос о проверке конституционности ч. 5 ст. 18, ст. 20 и ст. 21 закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты и признании их утратившими силу» в связи с принятием ФЗ «О внесении изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса РФ...», ч. 22 ст. 26 ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ...» и п. 6.1 ст. 78 Налогового кодекса в КС направил Верховный суд.

Как пояснил судья Конституционного суда Гадис Гаджиев, у компании возникло непонимание, следует ли платить взнос с данных выплат сотрудникам.

«Суды говорили им, что не надо, а Минфин и Пенсионный фонд, что надо»,— обратил внимание судья.

Во избежание штрафов «Газпромнефть-развитие» приняла решение оплатить взнос, а далее разобраться в судах, следовало ли им это делать.

Уплаченные взносы состоят из солидарных платежей, идущих «в общий котел» пенсионной системы, и индивидуальных платежей, учитываемых на индивидуальных лицевых счетах. Возврат «индивидуальных» средств прямо запрещен п. 6.1 ст. 78 Налогового кодекса. Верховный суд усомнился в оправданности такого ограничения — по его мнению, ограничение права на распоряжение переплатой не должно приводить к ограничению права собственности. Заявитель также указал, что в законодательстве отсутствует механизм зачета подобных взносов, излишне уплаченных до 1 января 2017 года.

Конституционный суд, в свою очередь, подчеркнул, что законодатель имеет право ограничивать частную собственность, если это необходимо для защиты конституционно значимых ценностей.

Однако регламентация отдельных аспектов обращения со страховыми взносами, в том числе и при возврате излишне уплаченных сумм, по мнению КС, имеет право на существование. Так, если в отношении застрахованного гражданина не наступил страховой случай, предусмотренный договором, то возврат средств плательщику не повлечет уменьшения страхового обеспечения, говорится в позиции суда по делу.

КС установил, что законодательство в этой части требует внесения изменений, а до их вступления в силу при рассмотрении дел, схожих с ситуацией «Газпромнефть-развитие», необходимо рассматривать их с учетом обстоятельств, но при принятии решения исходить из недопустимости запрета на возврат излишне уплаченных сумм. Господин Гаджиев отдельно пояснил, что Конституционный суд допустил возможность возврата индивидуальной части страхового платежа. «Когда норме дается абсолютистское толкование: раз деньги поступили на индивидуальный лицевой счет, то тема закрыта, возврат невозможен. В этой части, при таком толковании, Конституционный суд признал нормы закона неконституционными»,— отметил он.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург