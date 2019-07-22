Объем ввода складов в Петербурге вырос почти в четыре раза

За первые шесть месяцев 2019 года в Петербурге были введены девять складских объекта общей площадью 98 тыс. кв. м. Данный результат в 3,9 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили эксперты компании Knight Frank St Petersburg, 71% введенных площадей приходится на новый корпус в комплексе «Осиновая роща» и складской комплекс «Логопарк М10».

В первом полугодии текущего года отмечался высокий спрос на складскую недвижимость —поглощение спекулятивных складских площадей составило 132 тыс. кв. м. За отчетный период было заключено 23 сделки аренды и продажи в данном сегменте.

Аналитики считают, что к декабрю объем ввода качественной складской недвижимости составит около 130 тыс. кв м. Уровень вакансии складов будет менее 3%.