Структуры Зимина выкупили каршеринг BelkaCar

Основным акционером каршерингового сервиса BelkaCar (компания «Каршеринг») стала Coneplace Limited, связанная с группой компаний, созданных Дмитрием Зиминым. Coneplace Limited полностью выкупила долю Winterberg Group (ранее Bryanston Group), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу сервиса. Сумма сделки и доля в компании не называется.

В 2017 году швейцарская Bryanston Group получила долю в сервисе, инвестировав в него, как сообщал источник “Ъ”, $2,1 млн. Кроме нее, BelkaCar владеют основательницы Екатерина Макарова, Лориана Сардар и Елена Мурадова. Весной 2019 года “Ъ” стало известно, что акционеры BelkaCar на фоне судебного процесса на Кипре, в котором участвует Bryanston Group, обсуждают возможность продажи части бизнеса потенциальным инвесторам, среди которых автоконцерн Volkswagen и венчурный фонд Sistema_VC. На тот момент компания оценивает себя в $100 млн.

Winterberg Group была ведущим инвестором первого венчурного раунда еще во время запуска BelkaCar в 2017 году, а BMT Private Equity Limited (BMT, материнская компания Coneplace Limited) была миноритарным акционером; сейчас BMT обеспечила себе основную долю акций компании, следует из пресс-релиза BelkaCar. Там отмечается, что смена основного акционера и увеличение доли BMT в BelkaCar связано с усилением конкуренции каршерингов на рынке Москвы, начавшейся консолидацией и окончанием инвестиционного цикла Winterberg Group.

«Новые условия игры на рынке требуют новых масштабов финансовой поддержки. На данном этапе более актуальным становится присутствие в качестве основного акционера крупного private equity инвестора, такого, как BMT»,— прокомментировали в пресс-центре BelkaCar. Поддержка BMT позволит каршерингу усилить позиции на московском рынке и заложить базу для региональной экспансии, надеются в компании. В парке BelkaCar, по данным издания «Трушеринг», около 5 тыс. автомобилей в Москве и Сочи.

Напомним, выручка сервиса за 2018 год составила 1,373 млрд, убыток — 386 млн руб. По размеру выручки BelkaCar занимает второе место в России. Лидер по этому показателю сервис «Делимобиль» в августе 2019 года нанял банк Rothschild & Co для поиска миноритарного партнера. Сервис намерен привлечь инвестиции в размере не менее $60 млн при оценке компании в $300 млн.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «"Делимобиль" подвезет инвесторов».

Ринат Васбеев, Анастасия Фролова