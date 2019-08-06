«Яндекс.Драйв» стал третьим по размеру выручки среди каршерингов в России

Выручка сервиса «Яндекс.Драйв» за 2018 год составила 1,129 млрд руб., сообщил РБК со ссылкой на данные из базы СПАРК. Этот показатель свидетельствует, что сервис стал третьим по размеру выручки среди каршерингов в России.

Первое место по размеру выручки занимает компания «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») с выручкой 1,551 млрд руб. и убытком — 258,7 млн руб. На втором месте оказалась компании «Каршеринг» (BelkaCar) с выручкой в размере 1,373 млрд и убытком — 386 млн руб.

Убыток «Яндекс.Драйва» за прошедший год равняется 550,6 млн руб., что говорит о самых больших убытках среди российских каршерингов. Сервис впервые раскрыл эти данные в отчетности по РСБУ, до этого «Яндекс» отдельно не выделял эти показатели.

Напомним, консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Выручка составила 41,4 млрд руб., говорится в сообщении компании. Чистая прибыль выросла на 31%, до 6,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA без учета показателей «Яндекс.Маркета» вырос на 48% и составил 13,1 млрд руб.