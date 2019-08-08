«Делимобиль» подвезет инвесторов

По данным “Ъ”, сервис «Делимобиль» намерен привлечь инвестиции в размере не менее $60 млн при оценке компании в $300 млн. Партнером и финансовым советником компании выступит инвестбанк Rothschild & Co. В компании уверяют, что ищут партнеров, а конкретной суммы планируемых к привлечению инвестиций нет.

«Делимобиль» надеется привлечь инвестиции в размере $60 млн, исходя из оценки всего бизнеса в $300 млн, сообщил “Ъ” источник в инвестиционном сообществе. По его словам, для этой цели компания наняла инвестбанк Rothschild & Co. Два собеседника “Ъ” в инвесткомпаниях и источник на рынке каршеринга также слышали, что «Делимобиль» ищет инвестиции.

Презентация «Делимобиля» для инвесторов (есть у “Ъ”) подтверждает, что Rothschild & Co назначен «единственным финансовым советником» акционеров компании. Чтобы ускорить развитие «Делимобиля», его акционеры рассматривают продажу части акций новому инвестору, который получит неконтролирующую долю в бизнесе, говорится в документе.

Управляющее «Делимобилем» ООО «Каршеринг Руссия» на 77% принадлежит Mikro Kapital Group. Этот же холдинг в 2018 году приобрел конкурента сервиса — компанию Anytime. «Делимобиль» планирует по итогам 2019 года получить выручку в размере $70 млн (4,5 млрд руб.) и выйти на безубыточность, следует из презентации. По итогам 2018 года, по данным «Контур-Фокуса», выручка «Каршеринг Руссия» составила 1,551 млрд руб., валовый убыток — 362 млн руб., а убыток от продаж — 1,01 млрд руб.

Два собеседника “Ъ”, знакомых с ситуацией, говорят, что одним из претендентов на приобретение доли в «Делимобиле» была Mail.ru Group, которая в итоге решила инвестировать в YouDrive, интерес к которому официально подтвердила в июне. В Mail.ru Group отказались от комментариев.

В самом «Делимобиле» отказались комментировать оценку компании в $300 млн, при этом отметив, что инвестпрограмма Mikro Kapital Group от весны 2018 года предусматривает €250 млн инвестиций в весь каршеринговый бизнес холдинга, включая зарубежные проекты, до марта 2020 года. Эту программу планируют расширить и довести инвестиции суммарно до €800 млн к 2022 году, добавила представитель компании. В перспективе Mikro Kapital Group намерена искать стратегических инвесторов для каршеринговых проектов, «но нет какой-то конкретной суммы, которую бы мы искали», уточнила она. Кроме того, 7 августа президент и основатель Mikro Kapital Group Винченцо Трани заявил «Интерфаксу», что «Делимобиль» намерен выйти на IPO на Московской бирже к концу 2020 года.

«Делимобиль» также сообщил о недавнем заключении дополнительных сделок, благодаря которым автопарк компании расширился до 12,5 тыс. автомобилей. Клиенты сервиса, по его данным, совершают 2 млн поездок ежемесячно. По обоим показателям сервис обошел «Яндекс.Драйв» (11,5 тыс. автомобилей), утверждают в «Делимобиле». Из презентации «Делимобиля» следует, что доля «Яндекс.Драйва» на российском рынке каршеринга составляет 38%, у «Делимобиля» и Anytime в совокупности 29%, у BelkaCar — 22%, у YouDrive — 6% (дата и единица измерений не уточняются).

Большинство собеседников “Ъ” сомневаются в реалистичности оценки бизнеса «Делимобиля» в $300 млн. Собеседник в иностранном автоконцерне полагает, что реальная стоимость не может превышать $100 млн. С таким же потолком оценки согласен источник на рынке каршеринга, считающий, что в $300 млн можно оценить практически весь российский рынок. Управляющий партнер фонда RTP Global Антон Иншутин не слышал о поиске инвестиций «Делимобилем», но отметил, что источников инвестиций подобного масштаба немного: их могут предоставить только Baring Vostok Capital Partners, «Эльбрус Капитал», суверенные или крупные семейные фонды.

Дмитрий Шестоперов, Владислав Новый