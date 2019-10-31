Huawei локализует в России производство серверов

Китайская Huawei и разработчик систем для «закона Яровой» «Норси-Транс» объявили о создании в России совместного производства серверов. Партнеры рассчитывают, что после локализации это оборудование получит статус отечественного. Одним из потенциальных заказчиков подобной продукции может выступить группа МТС.

Отечественный производитель оборудования для систем оперативно-разыскных мероприятий и систем хранения данных для исполнения «закона Яровой» «Норси-Транс» и компания Huawei договорились о создании совместного производства серверов на базе процессора Huawei KunPeng, следует из совместного сообщения компаний. При этом комплектующие серверов будут российскими, а само производство будет локализовано в России на базе «Норси-Транс».

На первом этапе сотрудничества компании разработают сервер, включающий материнские платы, блоки питания, сетевые карты и процессор KunPeng от Huawei. В ходе второго этапа планируется создание более локализованного решения — отечественного сервера, состоящего из компонентной базы, произведенной на территории РФ.

Такое оборудование сможет применяться в государственных проектах с максимальными требованиями к безопасности и условиями обработки данных, отмечается в сообщении компании.

«Основная цель — полная локализация и получение статуса оборудования отечественного производства»,— пояснил “Ъ” гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников. Он подтвердил, что производственную часть на себя полностью берет «Норси-Транс» с использованием технологических решений Huawei. «Речь идет о технологическом объединении на базе нашего производства, поэтому дополнительных инвестиций не потребуется»,— сказал Сергей Овчинников.

Совместные разработки планируется применять также в рамках национального проекта «Цифровая экономика», включая решения для «Умного города», «Умного ЖКХ», беспилотного транспорта, и экспортировать на мировые рынки, следует из сообщения Huawei. У «Норси-Транс» уже есть несколько партнерских программ по этим направлениям, отметил господин Овчинников. Заказчиков оборудования он не уточняет.

Одним из потенциальных заказчиков оборудования «Норси-Транс» на базе решений Huawei может стать МТС и ее дочерний провайдер МГТС. Как сообщал “Ъ” 6 мая, Huawei рассматривается в качестве поставщика устройств для хранения данных в рамках решения, разработанного «Норси-Транс» для исполнения «закона Яровой». О том, что «Норси-Транс» была выбрана единственным поставщиком систем для исполнения «закона Яровой» МТС, “Ъ” сообщал 19 марта. В МТС отказались от комментариев.

По «закону Яровой» с 1 июля 2018 года операторы должны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Общие расходы МТС на реализацию «закона Яровой» в течение пяти лет составят 50 млрд руб., прогнозирует оператор. «МегаФон» оценивает свои затраты на исполнение этого закона в 40 млрд руб. за пять лет, «Вымпелком» — 45 млрд руб.

МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и «Ростелеком» и некоммерческая организация «Цифровая экономика» попросили у Минкомсвязи и Минпромторга субсидировать затраты на приобретение отечественного оборудования для реализации «закона Яровой», партнерами готовы выступить Сбербанк и ВТБ, сообщал “Ъ” 29 октября.

Юлия Тишина