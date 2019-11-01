Дело «Седьмой студии» опять в суде

Почти год, с 25 октября 2018-го по 11 сентября 2019-го, дело «Седьмой студии», обвиняемым по которому, среди прочих, проходит режиссер Кирилл Серебренников, рассматривала судья Мещанского суда Ирина Аккуратова. По делу она назначила новую комплексную экспертизу, а по ее результатам вернула материалы прокурорам. В начале октября Мосгорсуд отменил решение Аккуратовой и постановил рассмотреть дело в том виде, в котором оно было возвращено на доследование, с одной поправкой — слушать его будет новый судья. Материалы расписали судье Олесе Менделеевой. Сегодня она проводит первое заседание, на котором прокуроры зачитывают подсудимым обвинение в хищении 133 млн из 216 млн руб., выделенных Минкультом на проект «Платформа».

13:14. Таким образом, после обвинительного заключения с показаниями решила выступить только Софья Апфельбаум. Серебренников, Малобродский и Итин будут выступать в конце, когда прокуроры представят свои доказательства.

13:11. Защита не стала комментировать обвинительное заключение. Только адвокат Лысенко коротко высказался о том, что предъявленные суммы хищений не подтверждаются документами.

13:11. Затем поднимается Серебренников.

— Вам обвинение понятно?— спрашивает судья.

— Суть понятна. Я давал показания практически пять дней. Показания буду давать в конце. Отвечать на вопросы буду. Вину не признаю,— говорит Серебренников.

13:07. После судья обратилась к Малобродскому. Тот говорит, что суть обвинения понятна, вину не признает. Малобродский говорит, что на первом процессе давал показания в течение 40 часов. Теперь он намерен «давать показания последним», но говорит, что будет отвечать на вопросы суда и прокуратуры.

13:02. Далее поднимается Апфельбаум. Она говорит, что обвинение ей непонятно. Судья ее перебивает. Менделеева спрашивает подсудимую, понятна ли ей суть обвинения. Апфельбаум говорит, что суть понятна, но вину она не признает. «Показания давать будете?»— спрашивает судья. «Да»,— говорит Апфельбаум.

13:01. Судья поблагодарила прокурора за чтение обвинительного заключения и обратилась к обвиняемым.

— Итин, вам понятна суть обвинения?

— Я слышу его не в первый раз. Обвинение понятно.

— Вину признаете?

— Нет.

— Не признаете полностью?

— Полностью.

Итин говорит, что будет давать показания после того, как прокуратура представит все свои доказательства.

12:48.

Прокурор Резниченко читает обвинительное заключение, ритмично покачиваясь на задних ножках стула.

Его коллега Олег Лавров в это время смотрит на слушателей в зале исподлобья, играя скулами.

12:39. Теперь прокурор переходит к событиям 2014 года. Хищения, как следует их обвинительного заключения, осуществлялись аналогичным образом, что в 2011, 2012 и 2013 годах, менялись только суммы и реквизиты обнальных фирм.

12:36. Из раза в раз прокурор Резниченко читает одну и ту же фразу, меняя лишь названия фирм и размеры сумм: «В период с 29 августа по 22 ноября 2013 года Серебренников путем дачи указаний Итину, Масляевой, Вороновой, Апфельбаум и Малобродскому обеспечил под видом оплаты якобы оказанных услуг перевод денег, выделенных Минкультом, на расчетные счета Синельникова, Педченко и Дорошенко. В тот же период, выполняя указания Масляевой, Синельников, Педченко и Дорошенко, обеспечили обналичивание сумм и передачу денег Масляевой. Данные денежные средства были распределены между участниками орггруппы и потрачены по своему усмотрению. В рамках сокрытия хищений Масляева представила в Минкульт недостоверные отчеты».

12:23. Из обвинительного заключения следует, что распоряжения обналичивать деньги давал не только Серебренников, но и Итин. Обналиченные деньги передавались обратно в «Седьмую студию» через Масляеву, следует из слов прокурора. По его словам, отчеты о тратах в Минкульте, «согласно роли Апфельбаум», рассматривались формально.

12:19. Теперь прокурор переходит к 2013 году. По его словам, Серебренников тогда вновь ввел в заблуждение Минкульт и при помощи Апфельбаум получил финансирование, а затем перевел деньги на счета в том числе подконтрольных Синельникову, Педченко и Дорошенко фирм, а после обналичивания средства были распределены между «участниками орггруппы» и использованы «по своему усмотрению».

12:12. Читая обвинительное заключение, прокурор указывает, что деньги обналичивались не только через Синельникова, но и через других лиц, в частности, Педченко и Дорошенко, которым была подконтрольна фирма «Маркет групп».

12:10. Далее прокурор, читая обвинительное заключение, сообщает, как «Седьмая студия» выиграла конкурс Минкульта на проведение проекта «Платформа», а затем заключила с ведомством госконтракт на проведение проекта. Полученные по госкортакту деньги, как следует из обвинительного заключения, «Седьмая студия» обналичила через ИП Синельникова. Далее Серебренников представил план по развитию проекта «Платформа» на 2012 год, Апфельбаум «ввела в заблуждение сотрудников департамента финансов Минкульта», чтобы театральная компания получила средства, читает прокурор. Получая деньги на «Платформу» в 2012 году, Серебренников, читает прокурор, распорядился обналичить деньги через Синельникова, после «средства были распределены между участниками орггруппы и потрачены по своему усмотрению». Синельников обналичивал деньги, передавал их Масляевой, после чего деньги распределялись между участниками орггруппы, следует из обвинительного заключения.

11:58. Из обвинительного заключения, которое читает прокурор Резниченко, следует, что не позднее 16 мая 2011 года Серебренников «разработал план по хищению бюджетных средств путем мошенничества организованной группой» («Седьмой студией»), в которую вошли Итин как директор и Нина Масляева как главный бухгалтер. Апфельбаум, по словам прокурора, должна была, «используя свое служебное положение», обеспечить перевод денег «организованной преступной группе» Серебренникова. Итин в качестве директора назначил на должность генпродюсера «Седьмой студии» Малобродского, а затем Екатерину Воронову, следует из обвинительного заключения. Малобродский, а после Воронова, по словам прокурора, «выполняли организационно-распорядительные функции». После 31 июля 2012 года Малобродский (он уволился из «Седьмой студии» с 1 августа 2012 года.— “Ъ”) продолжал помогать Вороновой в «соответствии с отведенной ролью в преступной группе», читает прокурор. Апфельбаум, в свою очередь, через помощницу Соколову, которая была не в курсе умысла, создавала для «Седьмой студии» «преимущественные условия в торгах», следует из обвинения.

11:46. Зачитав ходатайство, судья обратилась к слушателям: «Буду удалять из зала без предупреждения. Очень тяжело работать. Я слышу, как вы шепчетесь». После она дала слово прокурору. Тот начал читать обвинительное заключение.

11:43. Судья заходит в зал, заседание возобновляется. Начинает читать решение по ходатайству. «Рассмотрев заявленное ходатайство, суд считает, что ходатайство не подлежит удовлетворению»,— читает судья. Зал облегченно выдохнул.

«Одна лишь тяжесть обвинения не может быть единственным основанием для избрания меры»,— читает судья.



«Суд постановил в ходатайстве об избрании меры пресечения отказать»,— заканчивает судья читать решение.

11:01. Судья говорит, что решение по ходатайству вынесет через 20 минут, и удаляется в совещательную комнату.

11:01. Поднимается Кирилл Серебренников. Он говорит, что они, обвиняемые, в первую очередь заинтересованы в том, чтобы находиться в суде, «доказывать свою невиновность».

«Это прокуроры исчезли, поменялись, а мы все те же»,— говорит Серебренников.





Зал на эту фразу реагирует смехом. После адвокат Серебренникова коротко выступает против ходатайства, называя его немотивированным.

10:59. «По сути дела он потерял работу на два года. Он не мог появляться в Ярославле, поэтому контракт с ним не продлили. <...> После 11 сентября (отмена меры пресечения судьей Аккуратовой, возвращение дела прокурору — ‘’Ъ’’) у него появилась возможность работать, содержать свою семью. Перед сегодняшним заседанием он меня спрашивал, как, что (по мере). Я ему ответил, что... суд (решит)»,— говорит адвокат Юрий Лысенко, который защищает Юрия Итина. «Я полагаю, что заявленное ходатайство удовлетворению не подлежит. Прошу отказать»,— говорит адвокат.

10:55. «Для меня эти два с половиной года очень тяжелые. Помимо психологических, и материальные испытания. Я все же не работал в это время. Для меня, например, это физическое несуществование. Я намерен подписать контракт в Ярославле»,— выступает против ходатайства прокурора Юрий Итин.

10:51. Софья Апфельбаум говорит, что избрание подписки может сильно осложнить ей жизнь, поскольку скоро РАМТ едет на гастроли в Красноярск, а в случае избрания меры пресечения она как директор театра поехать не сможет и не сможет нормально выполнять свою работу. «Позвольте им хотя бы работать как нормальным людям»,— говорит адвокат Ирина Поверинова, адвокат Апфельбаум.

10:47. Юристы Минкульта оставляют на усмотрение суда разрешение ходатайства прокурора.

10:45.Судья спрашивает, есть ли у сторон ходатайства.

Встает прокурор Резниченко и просит избрать подсудимым меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сейчас у обвиняемых никакой меры пресечения нет. Свое ходатайство Резниченко обосновывает тем, что подсудимые могут скрыться и рассмотрение дела будет сорвано. Также Резниченко отмечает, что один из обвиняемых проживает в другом городе. Ранее Итин говорил, что сейчас проживает в Ярославле. Все обвиняемые, как и их защита, выступают категорически против ходатайства прокурора.

10:42. Теперь судья разъясняет права потерпевшей стороне. «Права понятны»,— говорят юристы. Им также суд разъяснил права истцов по гражданскому иску. Судья говорит, что отказ от иска влечет завершение гражданского производства. «Права понятны»,— вновь говорят юристы.

10:39. По делу заявлен гражданский иск на 133 млн руб., говорит судья обвиняемым. «Вы признаны ответчиками по иску»,— поясняет Менделеева. Итин, Апфельбаум, Малобродский и Серебренников говорят, что им понятны их права. У их защитников возражений на этой стадии процесса нет.

10:37. Затем Менделеева объявляет состав суда, ни у кого отвода к суду нет. После она зачитывает права обвиняемым.

10:36. Затем судья обращается к представителям потерпевшей стороны, устанавливает их личности — Людмила Смирнова и Владимир Ваудин.

10:35. Затем судья устанавливает личность Серебренникова. «Ранее судимы?»— спрашивает судья. «Нет»,— отвечает режиссер. С 22 по 23 августа 2017 года находился под стражей, говорит он.

10:33. Малобродский говорит, что находился под стражей с 19 июня 2017 года по 14 мая 2018 года.

10:33. После суд устанавливает личность Малобродского. «Я гражданин России и государства Израиль»,— говорит подсудимый, отвечая на вопросы судьи.

10:32. Менделеева устанавливает личности обвиняемых. Первым встает Итин, представляется, говорит о месте проживания, детях, мерах пресечения. «В настоящий момент меры пресечения у вас нет?» — спрашивает судья. «Нет»,— говорит Итин. Затем поднимается Апфельбаум. Она быстро и четко отвечает на вопросы судьи — все те же, что были заданы Итину: место проживания, наличие детей, меры пресечения.

10:29. В зал из коридора входит высокая брюнетка, на губах красная помада, глаза и брови ярко подведены — это судья Олеся Менделеева. Она сразу говорит о порядке поведения в суде: «Когда входит судья, все встают. В случае нарушения — удаление из зала или штраф». Прокурор Михаил Резниченко рассматривает слушателей в зале.

10:17. Начало процесса немного затягивается: сначала в зале работали фотокорреспонденты, теперь видеоператоры — тем и другим пресс-служба выделила по пять минут на съемку.

10:10. Пришла Ксения Карпинская, адвокат Малобродского. Теперь все готово к началу заседания.

10:10. После участников и родственников в зал пригласили всех остальных, помещение быстро заполнилось людьми — заняты все семь рядов скамеек.

10:08. Затем пригласили родственников.

10:08. Пристав громко говорит: «Участники процесса зайдите, пожалуйста, в зал». Заходит Малобродский и подошедший адвокат Серебренникова.

10:04. Произошла небольшая заминка: ждут адвокатов Серебренникова и Малобродского. Сами подсудимые здесь. Серебренников ожидает своего защитника неподалеку от зала заседаний, в лифтовом холле на третьем этаже. Рядом с ним его помощница Анна Шалашова, они о чем-то негромко беседуют.

10:01. У дверей зала мигом собралась толпа — из слушателей, а не участников. «Извините»,— Юрий Итин пытается пройти в зал сквозь эту толпу.

9:56. В зал приглашают участников процесса.

9:37. Перед началом заседания приставы обмениваются мнениями. Один из них вспоминает судью Аккуратову. «Человек настроения»,— коротко характеризует ее он.

9:36. Апфельбаум пришла в суд с большой зеленой папкой, села возле зала заседаний и начала ее изучать. В начале первого процесса она также, как Серебренников и Малобродский, давала показания перед тем, как прокуратура начала представлять свои доказательства. В папке — документы, на некоторых наклеены стикеры.

9:31. Участники сегодняшнего процесса:

— судья Олеся Менделеева;

— два прокурора представляют гособвинение: старший прокурор первого отдела управления государственных обвинителей главного уголовно-судебного управления генеральной прокуратуры РФ Михаил Резниченко и прокурор отдела прокуратуры Москвы Олег Лавров;

— четверо подсудимых: режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывшая начальник отдела, а после директор департамента господдержки искусства и народного творчества Минкульта, сейчас директор РАМТа Софья Апфельбаум;

— их защитники: адвокат Серебренникова — Дмитрий Харитонов, адвокат Малобродского — Ксения Карпинская, адвокат Итина — Юрий Лысенко и адвокат Апфельбаум — Ирина Поверинова;

— Два юриста Минкульта представляют потерпевшую сторону.

9:25. Телеоператоры и фотокорреспонденты собрались в ожидании участников процесса еще до открытия суда, за час до начала заседания, которое назначено на 10:00.

9:23. На первом заседании первого процесса, напомним, судом сначала был принят гражданский иск от Минкульта (потерпевшей стороны по делу) к обвиняемым на заявленную сумму ущерба в 133 млн руб., затем прокуроры зачитали обвинительное заключение, а после к судебной кафедре вышел Кирилл Серебренников и начал давать подробные показания, как создавалась «Платформа». Серебренников начал с того, что призвал Минкульт «не тушеваться», а прямо сказать, чего именно ведомству не хватило на «Платформе». Это было нестандартное начало процесса: как правило, первыми доказательства представляет гособвинение, и только затем выступают подсудимые.

9:15.

Спустя почти год дело «Седьмой студии» вновь оказалось в Мещанском суде. Теперь все, что было на долгом первом процессе: показания свидетелей, представленные экспертизы,— аннулируется. Дело рассматривается заново, с самого начала и в другом составе суда.

Когда на 44-м заседании 11 сентября судья Ирина Аккуратова возвращала дело в прокуратуру, она указала на конкретные нестыковки. Например, общая сумма хищений не бьется по периодам; не ясно, как занижалась стоимость мероприятий «Платформы», какие из них не были выполнены. Комментируя тогда это решение, адвокат Юрий Лысенко, защищающий Юрия Итина, говорил, что теперь Следственный комитет России вправе и вовсе закрыть дело.

Однако спустя месяц, 8 октября, Мосгорсуд вернул дело обратно в суд. Чуть позже на сайте инстанции появился полный текст этого решения. На восьми страницах постановления Мосгорсуд конкретные указания Аккуратовой признал необоснованными в абстрактных формулировках: «обвинительное заключение, утвержденное прокурором, <...> содержит тот объем предъявленного обвинения, который органы предварительного расследования посчитали в данном случае доказанным». Таким образом, Мосгорсуд дал понять, что дело должно рассматриваться в том виде, в котором есть сейчас, признавал в беседе с “Ъ” адвокат Лысенко 31 октября, комментируя решение инстанции.

В своем решении Мосгорсуд постановил рассмотреть дело в том же суде, но в новом составе. Дело распределили судье Олесе Менделеевой.

Согласно информации о судьях на сайте Мещанского суда, Менделеева была назначена на должность указом президента от 22 июля 2015 года. Из последних ее решений — 3,5 года колонии для фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко. Первый процесс по делу «Седьмой студии» вела Ирина Аккуратова, одна из самых опытных судей Мещанского суда — на должность она была назначена в ноябре 2006 года.

Фигурантами по делу проходят пять человек. Среди них — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова (находится в международном розыске). Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 года по 2014 годы. Все фигуранты отрицают вину.

Роман Дорофеев