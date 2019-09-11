44-е заседание по делу «Седьмой студии»

В Мещанском районном суде Москвы продолжаются слушания по делу «Седьмой студии». В начале заседания судья предложила вернуть дело в прокуратуру, а также решить вопрос о мерах пресечения подсудимым в этом случае. Серебренников, Апфельбаум и Итин поддержали предложение судьи, Малобродский выступил за продолжение рассмотрения дела в суде. Прокурор назвал преждевременным вопрос возвращения дела, а также выступил против изменения мер пресечения. Судья огласит свое решение в 15:00. “Ъ” следит за ходом «театрального дела».

12:15. «Мне тревожно, что дело возвращают»

Адвокат Ирина Поверинова — корреспонденту “Ъ”: У суда было три возможности: вынести обвинительный приговор, оправдательный или отправить дело на доследование. Мы все время доказывали, что никто ничего не украл. Следовательно, идеальным вариантом было бы вынесение оправдательного приговора. Меня тревожит, что дело возвращают на доследование. Что они там доследуют, я понятия не имею. Но мечтать о том, что они дело на доследовании прекратят, я бы не осмелилась. Мне очень тревожно. Это лучше, чем обвинительный приговор, но и особой радости и спокойствия у меня на душе нет.

12:11. «По сути, суд помог прокуратуре, следствию не проигрывать дело»

Член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов в эфире “Ъ FM”: По сути, суд помог прокуратуре, следствию не проигрывать дело, направив его на доследование, для того чтобы они устранили те или иные недостатки. Это такая позиция де-юре. Есть еще, конечно, позиция де-факто, и она связана с тем, что наши судьи, к сожалению, боятся оправдательных приговоров, тем более по столь резонансному делу, как дело Кирилла Серебренникова, дело «Седьмой студии». Судьи очень часто, чтобы не выносить оправдательный приговор, направляют дело на доследование, а там уже следствие закрывает дело, и, по большому счету, это происходит тихо, мирно, и никакого резонанса в связи с этим не возникает. Источник: О предложении вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру

10:44.

Судья говорит, что заслушала все стороны. Она огласит свое решение в 15:00.

10:43. Прокурор Резниченко говорит, что основания для изменения мер пресечений нет.

«Какое бы вы (судья.— “Ъ”) ни приняли решение, во-первых, оно еще не вступает в законную силу, во-вторых, подсудимые обвиняются в тяжком экономическом преступлении. Они могут скрыться»,— утверждает прокурор.

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10:42. Адвокат Карпинская говорит, что Малобродский больше всех пострадал от уголовного преследования. Она напоминает, что когда ему изменили арест на подписку о невыезде, он никогда ничего не нарушал. «Сохранение меры пресечения, когда в ней отпала необходимость, будет лишним давлением»,— говорит Карпинская.

10:40. Адвокат Лысенко также просит отменить Итину меру пресечения. Лысенко говорит, что «раскроет секрет: у Итина есть предложения по работе, но не из московского региона». Поэтому он просит отменить меру пресечения Итину, чтобы он мог работать, мог содержать семью.

10:36. Адвокат Поверинова говорит, что если дело вернут прокурору, им еще долго придется ходить к следователям и доказывать свою невиновность. Она просит отменить Апфельбаум меру пресечения.

10:35. Итин просит отменить ему меру пресечения. Апфельбаум также просит отменить ей меру пресечения. Малобродский говорит, что у него возникли проблемы с «его маленьким бизнесом» из-за выбранной ему меры пресечения. Он говорит, что заинтересован «в восстановлении истины», просит отменить подписку о невыезде под обязательство явки. Серебренников также просит отменить ему меру пресечения.

10:34.

Судья говорит, что также необходимо решить вопрос о мерах пресечения обвиняемым, если дело будет возвращено в прокуратуру.

10:33. «Сторона обвинения в недоумении. Вы не привели ни одного мотива. Сторона обвинения считает, что обвинение соответствует закону»,— говорит прокурор Резниченко. По его словам, обвинение еще не высказалось по поводу выводов экспертизы. Прокурор говорит, что у обвинения есть претензии к этой экспертизе. В связи с этим обвинение хотело вызвать экспертов, в том числе Марину Андрейкину, для дачи показаний.

Прокурор говорит, что вопрос о возвращении дела в прокуратуру преждевременный.

10:33. Серебренников говорит, что возвращение дела в прокуратуру — на усмотрение суда.

10:32. — Да, один из вариантов разрешения ситуации — направление дела прокурору. Экспертиза, результаты которой мы узнали 16 августа, не оставляет сомнения в том, что правильно было бы снять эти обвинения,— говорит адвокат Харитонов.

10:30. Итин говорит, что обвинение не соответствует истине. «Никакого умысла заниматься хищением не было ни у меня, ни у моих коллег»,— говорит он. Итин поддерживает вопрос о возвращении дела прокурору.

Итин впервые подробно прокомментировал предъявленное ему обвинение. На первом заседании он сказал, что выступит с развернутой позицией в прениях. Впоследствии на все вопросы суда он отвечал коротко.

10:29. Апфельбаум говорит, что если Аккуратова считает нужным вернуть дело, она не может не согласиться с судьей.

10:29. Малобродский лишь отчасти согласен с «выводом судьи», имея в виду постановление вопроса о возвращения дела прокурору. «Я исхожу из полного недоверия следствию»,— говорит он. По словам Малобродского, если сейчас вернуть дело, то это приведет к затягиванию всего процесса. Он просит продолжить рассмотрение дела в суде. «Результатом будет оправдательный приговор»,— уверен Малобродский.

10:29. — Я поддерживаю ваше решение,— говорит адвокат Карпинская,— но совершенно очевидно, что мой подзащитный и другие фигуранты невиновные.

10:23.

— Данный вопрос оставляю на усмотрение суда,— говорит представитель Минкульта.





— Считаю это единственно правильным решением,— говорит адвокат Поверинова.

— Я полагаю, что следствие ошибочно сделало вывод, что обналиченные деньги — это похищенные деньги,— говорит адвокат Лысенко.

10:21. По словам судьи, в деле есть нарушения, которые невозможно устранить в рамках процесса.

10:20.

Судья Аккуратова ставит вопрос о возвращении дела в прокуратуру.

10:18. Входит судья Ирина Аккуратова. Начинается заседание.

10:17. Начало заседания немного затягивается, работают фото- и видеокорреспонденты. «Камеры! Выходим!» — требует пристав.

10:07. В зал пригласили родственников, а затем слушателей.

10:06. Участников процесса пригласили в зал.

10:04. Также на четвертый этаж поднялся адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

10:00. Пришел Кирилл Серебренников.

9:59. Здесь же Ксения Карпинская, адвокат Алексея Малобродского.

9:58. Вслед за ними приходит еще один обвиняемый — Юрий Итин. Он подходит к залу заседаний со своим адвокатом Юрием Лысенко.

— Правильно я понимаю, что сегодня будут представлены позиции по новой экспертизе? — спросил Лысенко корреспондент “Ъ”.

— Наверное, сторона обвинения, да. Их ход,— ответил Лысенко.

9:57. На этаж поднимается Апфельбаум с адвокатом Повериновой. Вместе с ними — худрук РАМТа Алексей Бородин.

9:57. Отец Софьи Апфельбаум перед началом заседания обсуждает итоги экспертизы с пожилым мужчиной, который как слушатель ходит на все заседания: «Очень плохо, что была обналичка. Но моя дочь тут при чем?»

9:30. Примерно в 09:25 в суд прошла одна из обвиняемых — директор РАМТа Софья Апфельбаум. Вместе с ней — адвокат Ирина Поверинова.

9:30. «То есть Серебренников и его товарищи не украли у государства, а, наоборот, сэкономили для государства около 80 млн руб.», —комментировал “Ъ” итоги работы экспертов адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов.

9:28. Сегодняшнее заседание назначено на 10:00. В 09:18 пристав ставит металлическую скамью поперек коридора, оградив вход в 428-й зал, где слушается дело. На позапрошлом заседании суд огласил результаты новой экспертизы. В выводах экспертов, среди прочего, говорилось, что на проект «Платформа» по тем временам нужно было более 300 млн руб., а «Седьмой студии» государство выделило 216,5 млн руб.

Фигурантами по делу проходят пять человек. Среди них — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова (находится в международном розыске). Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 года по 2014 годы. Все фигуранты отрицают вину.

Роман Дорофеев, Анна Токарева, Алина Сабитова