Ущерб от мошенничества при строительстве пермского зоопарка может составить 1,8 млрд рублей

Ущерб от мошенничества при строительстве нового комплекса Пермского зоопарка может составить 1,8 млрд руб. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-майор полиции Михаил Давыдов на пресс-конференции. «Это не окончательная сумма, она может меняться, поскольку часть работ была исполнена, некоторое оборудование закуплено», – добавил генерал-майор. Ранее краевые власти заключили контракт на строительство первой очереди пермского зоопарка с АО «РЖДстрой» стоимостью 1,8 млрд руб.

По словам господина Давыдова, для расследования уголовного дела создана следственная группа, с привлечением оперативных сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю и УФСБ России по Пермскому краю. Срок предварительного следствия продлен до 1 декабря 2019 года.

В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Назначены строительно-технические и технико-криминалистические экспертизы.

Напомним, уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) было возбуждено 1 августа этого года и находится в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю. По уголовному делу проведены обыски, в ходе которых изъята рабочая и исполнительная документация по строительству зоопарка. Как ранее сообщал “Ъ–Прикамье”, по версии следствия, в 2018 году сотрудниками подрядчика АО «РЖДстрой» были изготовлены акты выполненных работ и справки об их стоимости, содержавшие недостоверные сведения. Некоторые работы на тот момент либо не выполнялись совсем, либо осуществлялись не в полном объеме. Представители управления капстроительства, по версии правоохранительных органов, подписывали указанные документы, что позволило получить по ним оплату.