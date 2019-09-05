Следствие сходило в зоопарк

В Пермском крае расследуется дело о хищении 129 млн руб. при строительстве зоопарка. Как считает следствие, в 2018 году сотрудниками подрядчика АО «РЖДстрой» были изготовлены акты выполненных работ и справки об их стоимости, которые содержали недостоверные сведения. Ряд работ на тот момент либо не выполнялся совсем, либо они делались не в полном объеме. Представители управления капитального строительства (УКС) подписывали указанные документы, что позволило получить за них оплату. Руководитель проекта по строительству зоопарка Илья Козырев сообщил, что «РЖДстрой» готово оказывать следствию необходимое содействие.

В минувшую среду сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД по региону провели обыски в ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» (УКС) и местном офисе АО «РЖДстрой». Аналогичные мероприятия были проведены в квартирах, где проживают руководитель УКС Дмитрий Левинский и руководитель проекта строительства пермского зоопарка от «РЖДcтрой» Илья Козырев.

По данным знакомых с ситуацией источников, следственные действия производились в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как утверждают собеседники “Ъ”, дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю в августе этого года в отношении неустановленных лиц, причастных к хищению не менее 129 млн руб. бюджетных средств.

По версии следствия, похищенные деньги выделялись на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ второго этапа первой очереди строительства объекта. Соответствующий контракт УКС и АО «РЖДстрой» подписали в прошлом году. В итоге подрядчиком были изготовлены акты выполненных работ и справки об их стоимости. Как говорят собеседники “Ъ”, сотрудники управления капстроительства подписали эти документы. При этом в них содержались заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости работ.

«Некоторые объекты не были построены вообще, к некоторым, например, не были подведены инженерные сети»,— рассказал один из источников. По его словам, после того как сотрудники правоохранительных органов начали проверочные мероприятия, были изготовлены документы, что ранее построенные объекты были демонтированы. Так как акты о приемке и справки о стоимости подписаны, министерство финансов Пермского края в течение нескольких месяцев перечисляло деньги на счет АО «РЖДстрой». Платежи продолжались в нынешнем году.

Строительство нового пермского зоопарка началось в 2017 году в микрорайоне Нагорный. Все работы по объекту выполняет АО «РЖДстрой». Согласно краевому перечню объектов капстроительства общественной инфраструктуры, стоимость комплекса 4,9 млрд руб. Новый зоопарк рассчитан на 500 тыс. посетителей в год. Как указано в перечне, объект планируется сдать в 2020 году. В прошлом году стало известно, что «РЖДстрой» стала и подрядчиком для выполнения тематического оформления. Сумма контракта составила 1,2 млрд руб. Для разработки художественного оформления концепции АО привлекло испанскую Amusement Logic.

АО «РЖДстрой» является стопроцентной «дочкой» АО РЖД. По данным СПАРК, выручка от продаж в 2018 году составила 107,481 млрд руб. Чистая прибыль — 377,643 млн руб. Уставный капитал 9,933 млрд руб. Как следует из информации с сайта компании, она занималась в основном работами по строительству и реконструкции объектов железнодорожной структуры, а также строила олимпийские объекты в Сочи, жилые дома и административные здания. Сейчас в портфеле заказов компании, помимо пермского зоопарка, значатся еще 23 крупных объекта.

Что касается расследования уголовного дела, то, по данным “Ъ”, в нем пока нет подозреваемых и обвиняемых, господа Левинский и Козырев имеют процессуальный статус свидетелей.

Источники утверждают, что последний якобы отстранен от управления проектом. Сам господин Козырев обещал прокомментировать ситуацию позже. «Мы осведомлены о том, что проводились мероприятия в рамках следственных действий. Никто из наших сотрудников в данный момент не задержан. Мы готовы оказывать следствию необходимое содействие»,— пояснил Илья Козырев. В региональном минстрое и управлении капстроительства пояснили, что содействуют следствию, от более подробных комментариев в ведомствах воздержались.

В ГУ МВД по Пермскому краю также ситуацию не прокомментировали, сославшись на недопустимость разглашения данных предварительного следствия. В АО «РЖДстрой» на запрос “Ъ” к моменту сдачи материала не ответили.

Дмитрий Астахов, Пермь