В 54 регионах России сократилось число врачей

Минздрав обнаружил сокращение врачей в 54 регионах России в 2018 году. В двух из них количество специалистов сократилось больше чем в два раза, сообщает РБК со ссылкой на справку ведомства о состоянии здравоохранения в регионах. Министр Вероника Скворцова объяснила это внутренней миграцией.

Самое большое сокращение врачей наблюдаются:

в Бурятии — 59%,

в Новосибирской области — 58%,

в Томской области — 18%,

в Кемеровской области — 17,3%,

в Якутии — 17,2%.

В целом по стране количество врачей в 2018 году увеличилось на 404 специалиста (0,07%). В Хакасии число специалистов увеличилось на 313%, в Омской области — на 303%. Данные по Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям в сообщении РБК не представлены.

В первичном звене сокращение докторов наблюдается в 46 регионах. В Бурятии и Новосибирской области число докторов уменьшилось на 61% и 60% соответственно. Позитивная динамика по первичному звену наблюдается в 38 регионах, среди них — Москва и Санкт-Петербург.

Госпожа Скворцова считает, что в каждом регионе — своя специфика и каждый требует отдельного анализа. «Проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения. На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе социальные»,— считает министр.

В 2020 году больницы будут выдавать пациентам приборы для удаленного мониторинга состояния здоровья. В частности, ими обеспечат 2,5 млн человек с повышенным давлением.

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