В Пермском крае введут налог на самозанятых

Пермский край вошел в перечень субъектов России, в которых Минфин проведет эксперимент по применению нового налога на профессиональный доход, или налога на самозанятых. Об этом говорится на портале нормативно-правовых актов.

С 2019 года эксперимент уже запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Он продлится до 2028 года.

Новый налог предусматривает, что граждане, которые оказывают платные услуги, не привлекая наемных сотрудников, должны платить налоги в размере 4% от своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с юрлицами.

О том, захотят ли россияне выходить из тени, читайте в материале «Эксперимент с самозанятыми затронет всю страну».