Болгария не выдала визу военному атташе из России

Болгарские власти объявили об отказе в выдаче визы российскому военному атташе, который должен был приступить к работе в посольстве РФ в Софии, передает Reuters. Это произошло на следующий день после того, как Болгария выслала российского дипломата из-за обвинений в шпионаже.

МИД Болгарии заявил, что решение о невыдаче визы для атташе было принято из-за поступившего «негативного отзыва» от одного из органов, участвующих в согласовании процесса. Что это за орган, не указывается. Также не называется имя военного атташе.

МИД не предоставил деталей, однако уточнил, что решение по визе не означает, что дипломат признан персоной нон грата. Москва о решении Софии проинформирована.

Москва ответит на решение Болгарии выслать российского дипломата, ранее заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. София заподозрила первого секретаря посольства России в шпионаже. По данным прокуратуры Болгарии, российский дипломат регулярно общался с болгарскими гражданами, в том числе с высокопоставленными чиновниками, которые имеют доступ к секретной информации.