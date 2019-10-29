МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии

Москва ответит на решение Болгарии выслать российского дипломата, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. София заподозрила первого секретаря посольства России в шпионаже.

«Разумеется, мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике»,— сказал журналистам господин Грушко (цитата по «РИА Новости»).

О том, что российского дипломата заподозрили в шпионаже, стало известно 28 октября. По данным прокуратуры Болгарии, российский дипломат регулярно общался с болгарскими гражданами, в том числе с высокопоставленными чиновниками, которые имеют доступ к секретной информации. Эти сведения касались Болгарии, Евросоюза и НАТО. Чтобы получить нужную информацию, российский дипломат якобы предлагал и материальное вознаграждение.

Напомним, в сентябре Болгария обвинила в шпионаже председателя национального движения «Русофилы» Николая Малинова. Прокуратура заявила, что он якобы собирал информацию о внутренней и внешней политике Болгарии.