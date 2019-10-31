У сенатора вскрылась судимость

Вчера в ЦИКе заявили о намерении провести служебное расследование в отношении Хабаровской краевой избирательной комиссии в связи с избранием сенатором представителя ЛДПР Дмитрия Приятнова, у которого обнаружилась судимость. По мнению источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, на карьере сенатора это не отразится. Элла Памфилова сообщила, что ЦИК совместно с правоохранительными органами работает над созданием базы данных для проверки наличия судимости у членов избирательных комиссий и выдвинутых на выборы кандидатов.

На выборах 8 сентября кандидат от ЛДПР Дмитрий Приятнов был избран депутатом Хабаровской краевой думы по списку партии, а в октябре депутаты 32 голосами против двух избрали его представителем законодательного собрания края в Совете федерации. Впоследствии обнаружилось, что у Дмитрия Приятнова имеется погашенная в 2009 году судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов), о которой не сообщалось при регистрации списка.

Напомним, Хабаровский край единственный в России, где и исполнительную и законодательную власть контролируют представители ЛДПР. 28 сентября 2018 года на губернаторских выборах победил представитель ЛДПР Сергей Фургал, а 8 сентября этого года 30 из 36 мест в краевой думе заняли представители ЛДПР.

Вчера на заседании ЦИКа зампред Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что информация о судимости господина Приятнова не размещалась на сайте краевой избирательной комиссии и была опубликована только 16 октября, после того как о ней сообщили СМИ. Господин Булаев заявил, что убежден в умышленности действия со стороны председателя краевой избирательной комиссии Геннадия Накушнова, и назвал его действия «серьезным промахом». Глава ЦИКа Элла Памфилова предложила провести служебное расследование, отметив, что ранее претензий к работе господина Накушнова не было. Сам Геннадий Накушнов, участвовавший в заседании по видеосвязи, признал вину.

Элла Памфилова сообщила, что ЦИК работает над созданием совместной с правоохранительными органами базой данных для проверки наличия судимости — как у членов избирательных комиссий всех уровней, так и кандидатов. Напомним, что Элла Памфилова предлагала создать подобную базу данных еще в январе. Вопрос проверки на наличие судимости у кандидатов в члены избиркомов обсуждался на встрече госпожи Памфиловой с президентом в начале года.

Сейчас информацию о наличии у них судимости по закону о выборах должны сообщать сами кандидаты. Как рассказал “Ъ” эксперт по электоральному праву Роман Смирнов, в случае господина Приятнова сокрытие им этой информации является основанием, чтобы поставить под сомнение его избрание депутатом краевой думы и членом Совета федерации.

Член ЦИКа от ЛДПР Сергей Сироткин заявил “Ъ”, что пока о каких-то последствиях ситуации говорить рано.

Высокопоставленный сотрудник ЦИКа, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности разъяснил “Ъ”, что отобрать у Дмитрия Приятнова мандат депутата краевого собрания очень сложно. По его словам, для этого необходимо обратиться в суд и последовательно добиться отмены решения краевой думы об избрании господина Приятнова в Совфед, а потом — о включении его в список кандидатов в депутаты от ЛДПР. Судебной практики по таким делам не существует, утверждает источник “Ъ”, поэтому не очень понятно, кто может стать истцом. Собеседник “Ъ” также сомневается, что суд примет положительные решения по таким искам. По его словам, это было бы возможно, если бы информация о судимости могла повлиять на волеизъявление граждан при голосовании, но господин Приятнов избирался по списку ЛДПР, то есть избиратель голосовал за список, а не за него лично. Доказать, что наличие у него судимости могло повлиять на результаты выборов, будет весьма сложно. Оснований для прекращения полномочий сенатора, по мнению источника, тоже нет.

А вот для главы Хабаровского избиркома последствия могут быть. «Информация о судимости не могла не всплыть, но о ней стало известно, когда человек уже наделен полномочиями»,— отмечает собеседник “Ъ”.

Господин Приятнов вчера был недоступен для комментариев.

Никита Прокшин