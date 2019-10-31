Банки и чума поднимают премии

Рынок страхования посевов и сельскохозяйственных животных в Черноземье в 2019 году демонстрирует рекордный рост. По итогам девяти месяцев Воронежская область стала российским лидером по объемам агрострахования с господдержкой, а Тамбовская вошла в первую десятку. В Национальном союзе агростраховщиков (НСА) считают причинами роста интереса аграриев появление более выгодных условий страхования, негативный опыт гибели поголовья от африканской чумы свиней и восстановление господдержки в отдельных регионах. Аграрии же отмечают, что банки попросту не выдают кредиты без страхования посевов и животных, а работающие в Черноземье холдинги в 2019 году получают крупные кредиты для своих проектов.

О развитии рынка агрострахования с господдержкой в Черноземье в 2019 году “Ъ-Черноземье” рассказали в НСА. По данным организации, на 30 сентября в ЦФО было застраховано с господдержкой 872 тыс. га сельхозплощадей (рост в восемь раз к уровню 2018 года, всего в России сейчас застраховано 3,3 млн га) и 2,3 млн условных голов животных (4,2 млн в целом в РФ); совокупный объем начисленной страховой премии — 1 млрд руб. Подавляющая часть этих объемов приходится на Черноземье.

Воронежская область по итогам девяти месяцев стала российским лидером по страхованию и посевов, и сельхозживотных. В регионе застраховано с господдержкой 482 тыс. га и 467 тыс. условных голов (1,1 млн голов свиней, 6,4 млн голов птиц и 4 тыс. голов КРС): это соответственно 16 и 11% общероссийского рынка. Регион также стал лидером в России по объему начисленной страховой премии с господдержкой (452 млн руб.).

Опережающими темпами развивается агрострахование и в Тамбовской области. Она находится на шестом месте в России по площади застрахованных полей (187 тыс. га) и немного не попала в первую десятку по страхованию сельхозживотных (318 тыс. условных голов: 957 тыс. голов свиней и 1,5 млн голов птицы). Сумма начисленной страховой премии в регионе составила 159 млн руб.

Орловская область развивает в первую очередь страхование сельхозживотных: с господдержкой застраховано 98 тыс. условных голов (в том числе 81 тыс. голов КРС и 56 тыс. голов свиней). Показатель во многом может быть обусловлен высоким интересом «Мираторга» к страхованию КРС. Объем начисленной премии в регионе — 140 млн руб.

Особенность агрострахования в Курской области в том, что аграрии этого региона единственные в ЦФО страхуют мелкий рогатый скот (35 тыс. голов). Напомним, большие фермы по разведению мелкого скота в регионе имеет только «Мираторг», выращивающий овец. Всего в регионе застраховано 128 тыс. условных голов животных, в том числе 26 тыс. голов КРС и чуть менее 5 млн голов птицы. Посевов застраховано 72 тыс. га. При этом общий объем страховой премии невелик — 18 млн руб.

Выше суммарный объем премии в Липецкой области — 50 млн руб. В регионе застраховано 26 тыс. га посевов и 310 тыс. условных голов сельхозживотных, в том числе крупное поголовье птицы — 7 млн. Свиней застраховано 560 тыс. голов, КРС — 1 тыс. голов. Крупнейшие птицеводческие и свиноводческие проекты в регионе, напомним, развивает группа «Черкизово».

Белгородская область оказалась в числе лидеров в ЦФО по объему страхования рисков свиноводства: с господдержкой застраховано 653 тыс. голов свиней. Также застраховано 610 тыс. голов птицы (итого 208 тыс. условных голов). Объем начисленной премии — 76 млн руб.

По итогам девяти месяцев именно регионы Черноземья составляют тройки лидеров в ЦФО по застрахованной площади и объему начисленной страховой премии (большая ее часть традиционно приходится на страхование посевов), констатируют в НСА. Лишь по страхованию поголовья второе место заняла Брянская область, где реализуется крупный проект «Мираторга» по производству говядины.

Размер застрахованной площади в Воронежской и Тамбовской областях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос многократно, — сказал “Ъ-Черноземье” президент НСА Корней Биждов. — В то же время НСА отмечает высокий спрос в этих субъектах на страхование ограниченного набора рисков, что не может не вызвать определенной озабоченности».

По словам господина Биждова, в других регионах страхование сельхозрисков «использует ограниченное количество хозяйств»: «Тем не менее в Курской и Белгородской областях в этом году восстановлена господдержка страхования урожая — годом ранее она не оказывалась. В Орловской области произошло увеличение застрахованной площади на 22%, в Липецкой области отмечено незначительное снижение с 30 до 26 тыс. га. Кроме того, постоянный интерес к агрострахованию демонстрируют животноводческие организации. Это связано в том числе с негативным опытом ряда предприятий, пострадавших в прошлые годы от эпизоотий», — отметил президент НСА Корней Биждов. В последние годы крупнейшие потери животноводы Черноземья несли от африканской чумы свиней.

Страховщики считают, что рост интереса к агрострахованию произошел в первую очередь из-за корректировки законодательной базы (теперь аграрии могут за счет более гибких условий снижать стоимость полиса) и из-за поддержки агрострахования региональными органами АПК. По оценке директора тамбовского филиала «Росгосстраха» Александра Бударина, интерес к страхованию с господдержкой в 2019 году проявляют не только агрохолдинги, но и фермеры.

«Закон о господдержке агрострахования действует с 2012 года, но спрос на страхование сельхозрисков в растениеводстве в Тамбовской области все это время был сравнительно невысоким», — отметил господин Бударин, подчеркнув, что изменения начались именно после появления более гибких условий.

Аграрии, впрочем, объясняют тенденции иначе. Гендиректор молочного холдинга «Молвест» Анатолий Лосев рассказал “Ъ-Черноземье”, что увеличение объемов сельхозстрахования для холдингов, реализующих крупные проекты, — вынужденная необходимость: «Банки требуют страховать посевы и животных при предоставлении кредитов». По словам еще одного собеседника “Ъ-Черноземье” в отрасли, наибольшие объемы агрострахования приходятся именно на крупные холдинги и рост страхования в отдельных регионах в большей степени говорит о реализации в них масштабных инвестпроектов и только затем — о повышении интереса «по собственной инициативе».

Олег Мухин