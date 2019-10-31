Жилье теряет культуру

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, исключение из программы капитального ремонта многоквартирных домов в Воронежской области объектов культурного наследия, в которых меньше пяти квартир, может спровоцировать судебные иски к властям. Об этом было заявлено на недавнем межрегиональном совещании органов государственной охраны объектов культурного наследия ЦФО. В случае удовлетворения исков затраты на капремонт такого жилья лягут на муниципальный бюджет. Но так как суды выносят решения по определенным видам работ, ремонты после них зачастую оказываются малоэффективными. Дальнейшее же обветшание домов приведет к их расселению, а в итоге и потере памятников архитектуры, опасаются эксперты.

В 2019 году из программы капитального ремонта Воронежской области были исключены 180 жилых домов — объектов культурного наследия, в которых менее пяти квартир. И только 27 жилых объектов культурного наследия успели отремонтировать с 2015 года. Об этом рассказала председатель комитета по ЖКХ, энергетике и тарифам воронежской облдумы Татьяна Головачева на совещании. Она пояснила, что «ремонт оказался настолько затратным, что можно было за эти средства отремонтировать десятки домов». Привлечение лицензированных организаций и необходимость контроля за работами по проекту повышают объем затрат на ремонт таких объектов «в десятки раз», заявила парламентарий. Тем не менее, чтобы «дома не остались без хозяина», из областного бюджета на капремонт жилых зданий, являющихся объектами культурного наследия, могут быть выделены 219 млн руб. Эти средства направят на ремонт домов на пять и более квартир.

Заместитель директора фонда капремонта Воронежской области Александр Тарасов подтвердил, что организация столкнулась с высокой сложностью и стоимостью таких работ. Собираемость платежей от собственников несопоставима с затратами, которых требуют объекты культурного наследия», — сказал господин Тарасов. По его подсчетам, стоимость капремонта всех региональных жилых объектов культурного наследия оценивается в 2,79 млрд руб. — «никаких денег собственников не хватит».

В трехлетнем плане значились 24 дома, но сейчас отремонтировано только семь, сообщил господин Тарасов. «Жилой фонд объектов культурного наследия — ветхий, несколько домов не смогли отремонтировать в этом году из-за плохого состояния межэтажных перекрытий, потребовалось дополнительное инструментальное обследование», — добавил чиновник. В такой ситуации, по его словам, региональные власти приходят к мнению, что охраняемые конструктивные элементы таких домов должны финансироваться за счет бюджета отдельной подпрограммой, а инженерные системы — за счет собственников. Напомним, летом фонд капремонта области сообщал о возвращении взносов жильцам 144 домов, в которых менее пяти квартир. Эти здания были исключены из программы капремонта, а общая сумма подлежащих возврату взносов составила 6,9 млн руб.

Но исключение исторических домов из программы спровоцирует массовые иски жильцов с понуждением городской администрации отремонтировать объекты, уверены участники совещания. Замруководителя МУП «Городская дирекция единого заказчика городского коммунального хозяйства» Владимир Гущин (предприятие является муниципальным заказчиком в исполнении судебных решений по ремонту домов) обратил внимание на то, что суды удовлетворяют иски на проведение определенных видов работ, например, по ремонту кровли: «Суд выносит решение, несмотря на то, что объект является памятником культурного наследия, не учитывая, что финансирование и объем работ по сохранению памятников культуры в полтора-два раза выше, чем при ремонте обычных зданий».

«Администрация должна исполнять решение суда, иначе ей грозят штрафные санкции. В результате у нас один объект находится в ремонте уже пять лет, мы его не закрыли до сих пор», — привел пример господин Гущин.

В Воронежской области, по данным регионального управления охраны культурного наследия, из 8 тыс. жилых многоквартирных домов 104 — объекты культурного наследия (79 расположены в облцентре, 25 — в районах региона).

Начальник управления по охране объектов культурного наследия Тамбовской области Владимир Копылов сообщил, что в регионе насчитывается 175 многоквартирных домов — объектов культурного наследия. 95 из них включены в региональную программу капремонта на 2014-2043 годы. На их ремонт необходимо 595 млн руб. Но, по подсчетам господина Копылова, за 30 лет их жильцы соберут лишь 110 млн руб. (взносы на капремонт в регионе составляют 7 руб. 49 коп. за 1 кв. м, в Воронежской области — 6 руб. 60 коп.). «За эту цену отремонтировать объект культурного наследия невозможно. Мы подготовили постановление о выделении субсидий на эти дома из областного бюджета, проект проходит согласование», — заключил чиновник.

Заместитель руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области Марина Ивкович сообщила, что в регионе жильцам исключенных из программы капремонта домов были возвращены собранные ими деньги, но это «копейка по сравнению с теми затратами, которые необходимы для проведения работ». «Как правило, это старинные дома усадебного типа, которые находятся в предаварийном или аварийном состоянии. Исключение их из программы, — опасается госпожа Ивкович, — приводит к тому, что мы получаем еще больше аварийных объектов, которые подлежат расселению и сносу».

Ирина Лобанова