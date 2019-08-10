Минэкономики и Минтранс сошлись в заботе о водителях Но разошлись в том, насколько часто и долго им надо отдыхать

Идею Минтранса ограничить время, которое проводят за рулем водители грузовиков и автобусов, раскритиковало Минэкономики. Предложение заключалось в том, что водители должны работать не более 9 часов в сутки, а каждые 4,5 часа делать 45-минутный перерыв. Соблюдать подобное правило будет сложно, считают в Минэкономики, это создаст проблемы для перевозчиков. В Минтрансе документ пообещали доработать — отказаться от него нельзя, новые нормы предусмотрены законом, который вступает в силу в ноябре.

Минэкономики подготовил отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия на проект поправок к ПДД, предложенный Минтрансом. “Ъ” рассказывал об этом документе в феврале 2019 года, сейчас он проходит экспертизу на regulation.gov.ru. Минтранс хочет закрепить в правилах «нормы времени управления транспортным средством и отдыха».

За рулем грузовика или автобуса можно будет находиться не более 9 часов в сутки, каждые 4,5 часа нужно делать 45-минутный перерыв.

В течение недели суммарное время работы за рулем не должно превышать 56 часов, в течение двух недель — не более 90 часов.

Поправки необходимы в связи с новой редакцией закона «О безопасности дорожного движения», которая вступает в силу 1 ноября 2019 года: все перевозчики будут обязаны соблюдать «нормы времени управления». Контроль будет осуществляться в автоматическом режиме тахографами (приборы контроля режима труда и отдыха). Они станут обязательными для всех перевозчиков, включая физлиц. За нарушение правил будет взиматься штраф в 5 тыс. руб. для водителей и до 50 тыс. руб. для юрлиц.

В Минэкономики обратили внимание, что время управления транспортным средством и соблюдение режима труда и отдыха не являются предметом регулирования ПДД. В министерстве при этом приводят в пример потенциальную поездку водителя из Иваново в Москву длительностью 4–5 часов (расстояние более 250 км). «Водитель обязан после 4 часов 30 минут сделать перерыв на отдых не менее 45 минут, чтобы проехать оставшиеся полчаса,— говорят в Минтрансе.— Указанная остановка может быть затруднительна, например, в случае заторов».

Сложно будет одновременно выполнять требования по продолжительности вождения и соблюдать правила стоянки: на дороге может возникнуть ситуация, когда уже пора отдыхать, но остановиться нельзя, так как это запрещено знаками.

Временные нормативы в Минэкономики сочли «избыточными» по сравнению с теми, которые уже установлены для профессиональных водителей приказом Минтранса. Этот документ, в частности, устанавливает, что водители должны в рейсе передохнуть не позже чем через 4 часа после старта, отдых при этом длится не менее 15 минут. В Минэкономики отмечают, что Минтранс не представил данных о медицинских исследованиях, на основе которых вводятся временные нормативы: «Учитывая, что нагрузка водителей-непрофессионалов может быть значительно ниже, чем у профессиональных водителей, установление таких требований требует дополнительного обоснования».

В Минэкономики пришли к выводу, что целесообразность предложенных поправок к ПДД Минтранс обосновать не смог. Таким образом, документ вводит «избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности», а также способствует «возникновению необоснованных расходов». Ведомства уже провели согласительное совещание по поводу новой редакции ПДД, проект дорабатывается, заверили “Ъ” в пресс-службе Минтранса.

«Согласен с позицией Минэкономики,— заявил “Ъ” глава ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин.— Понимаю желание Минтранса взять западные практики по контролю режима труда и отдыха, но сначала нужно поменять принципы экономики перевозок». Сегодня, по его словам, оплата труда водителей и перевозчиков зависит от расстояния, на которое перемещается груз, а нужно, чтобы оплата была почасовая. «В Швейцарии минимальный тариф для перевозчиков — €72 в час,— рассказывает Владимир Матягин.— При переходе на такую модель у нас все сразу заработает. Водители не будут взламывать тахографы, наоборот, будут охранять их и беречь, поскольку от их показателей зависит зарплата. Если по закону положено ехать 4,5 часа и потом отдыхать, то это будет соблюдаться. Никто не будет гнать на фуре 120 км/ч, чтобы успеть в порт или на склад». Предложенные требования Минтранса сегодня выполнить сложно, так как в России много трасс без обустроенных мест для стоянки, отмечает господин Матягин: «В Сибири можно проехать пять часов и не встретить ни одного населенного пункта и места для остановки». Минтрансу стоит больше консультироваться с «отраслевым сообществом», прежде чем писать подобные проекты, считает эксперт.

Иван Буранов