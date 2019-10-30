Facebook оштрафовали в Великобритании за скандал вокруг Cambridge Analytica

Facebook согласился заплатить штраф в размере 500 тыс. ($644 тыс.), назначенный британским Управлением комиссара по информации (ICO). Как сообщил регулятор, штраф назначен за нарушение соцсетью законов о конфиденциальности данных пользователей при передаче данных десятков миллионов пользователей исследовательской компании Cambridge Analytica. Небольшая сумма штрафа объясняется тем, что 500 тыс.— верхняя граница штрафа, который может назначить ICO.

ICO, после начала скандала в 2017 году сообщившее о том, что в числе прочего Cambridge Analytica были переданы данные 1 млн британцев, объявило о штрафе в отношении соцсети еще в прошлом году. Сначала Facebook подал апелляцию на это решение регулятора, но теперь согласился выплатить назначенный им штраф, не признав при этом ответственности за нарушения.

В июле Facebook договорился с Федеральной торговой комиссией США о выплате штрафа по этому же делу в размере $5 млрд.

О скандале — в публикации “Ъ” «Facebook призывают ответить за утечку данных 50 млн пользователей».

Яна Рождественская