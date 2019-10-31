Отельеры выселяются из Плеса

Владельцы гостиниц на одном из самых известных направлений внутреннего туризма — в Плесе Ивановской области — задумались о выходе из бизнеса. Так, Елена Маньенан хочет продать свой комплекс «Частный визит» за 130 млн руб., а в числе интересантов могут быть Ginza Project и Azimut Hotels. Несмотря на востребованность Плеса у путешественников, турпоток на этом направлении уже начал снижаться.

Комплекс «Частный визит» в Плесе выставлен на продажу, сообщил “Ъ” управляющий партнер финансовой группы «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. По его словам, среди интересантов — Azimut Hotels Александра Клянчина, гостиничная группа ГОСТ, ресторанный холдинг Ginza Project (Даниловский рынок, Sixty, Obed Bufet), телеведущая и ресторатор Юлия Высоцкая и др. Некоторые из потенциальных покупателей пока изучают предложения, другие взяли паузу в переговорах, говорит господин Курбатский. В Ginza Project и Azimut Hotels не смогли предоставить комментарии. Представители госпожи Высоцкой и группы ГОСТ не ответили на вопросы “Ъ”.

«Частный визит» располагается в Плесе Ивановской области. Комплекс включает три гостевых дома общей площадью 1 тыс. кв. м, бутик-отель на десять номеров, ресторан и сопутствующие объекты. Общая площадь участка — 8,2 тыс. кв. м. По словам господина Курбатского, в высокий сезон, с мая по октябрь, загрузка «Частного визита» составляет 60–70%, в низкий сезон она опускается до 25–35%. Финансовые показатели объекта он не назвал. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году ООО «Частный визит» получило 29,75 млн руб. выручки и 5,8 млн руб. чистой прибыли. Владельцем компании указан Евгений Сурков, но основным собственником считается Елена Маньенан. Господин Курбатский поясняет, что ее намерение продать бизнес связано с решением сосредоточиться на других проектах, в том числе на деревенском экохозяйстве «Своя сторонка», располагающемся неподалеку от Плеса.

Заявленную стоимость комплекса 130 млн руб. управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает адекватной. При грамотном маркетинге, по его мнению, проект может окупиться примерно за десять лет. «Проблема объекта в небольшом количестве номеров, но можно развивать альтернативные форматы, например глэмпинги»,— поясняет он. При этом эксперт сомневается, что объект будет интересен крупным игрокам: покупателем, скорее, выступят региональные структуры из Ивановской или Владимирской области.

В числе известных жителей Плеса называют управляющего партнера московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александра Добровинского, председателя совета директоров ГК «Русскии инвестиции» Кирилла Игнатьева и др. Также считается, что в Плесе бывают премьер Дмитрий Медведев и его супруга Светлана.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отмечает, что загрузка «Частного визита» зависит прежде всего от турпотока и сезонности. Важны договоренности с туроператорами, обеспечивающими гарантированный пул гостей в течение всего года, чтобы несколько клиентов в ресторане было каждый день, добавляет исполнительный директор Restcon Андрей Петраков. По его словам, сами по себе рестораны при отелях обычно не пользуются высоким спросом у посетителей «с улицы».

Турпоток в Плес рос резкими темпами с начала экономического кризиса в 2014 году и увеличивавшейся на этом фоне популярности внутреннего туризма. Но зампред совета отделения «Опоры России» в Ивановской области Владимир Щебельский говорит, что в последний год число туристов и их расходы показали небольшой спад. Эксперт связывает это с сокращением числа прибывающих в Плес теплоходов и высокой стоимостью услуг. При этом господин Щебельский сомневается, что новому собственнику «Частного визита» удастся эффективно продвигать проект. По его мнению, 70% успеха обеспечивают личные связи владелицы.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев