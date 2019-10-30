Фонд защиты прав дольщиков профинансирует достройку трех тамбовских домов

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин и генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Олег Говорун подписали соглашение о софинансировании завершения возведения трех проблемных домов в облцентре. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. Речь идет о долгостроях на улицах Московской, 30а; Коммунальной, 72а и Карла Маркса, 3. На их достройку в четвертом квартале 2019 года предусмотрено финансирование из федерального и областного бюджетов. По данным пресс-службы, квартиры в результате могут получить более 180 дольщиков.

О том, как местные компании завершают долгострои, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Тамбовских дольщиков заселит депутат Госдумы».

Александр Прытков