Тамбовских дольщиков заселит депутат Госдумы

Как стало известно “Ъ”, не достроенный с 2015 года многоквартирный дом в центре Тамбова на улице Карла Маркса, 171, может ввести в эксплуатацию местное ООО «Специализированный застройщик “Строительная компания Жупиков”» (СКЖ) депутата Госдумы от региона Александра Жупикова. Прежний застройщик ООО «Рони», контролируемое местным бизнесменом Романом Шамояном, задействовало под объект соседний участок. Только в результате череды судов с его собственниками достройкой занялась СКЖ. Эта же компания может завершить и возведение многоэтажки на улице Кавказской, 1б. Строительство объекта начинало ООО «Метр-строй», также подконтрольное семье Шамоянов.



Вчера в администрации Тамбовской области “Ъ-Черноземье” сообщили о «решении проблемы» 14-этажного долгостроя на 75 квартир, расположенного под номером 171 на одной из главных улиц облцентра — Карла Маркса. Застройщиком объекта изначально выступало местное ООО «Рони» Романа Шамояна. Компания должна была сдать дом в 2016 году, но работы остановились в 2015-м. Как пояснили в обладминистрации, во время строительства произошел «частичный захват соседнего участка». «Фактически сложилась ситуация, когда, с одной стороны, нужно было обеспечить защиту дольщиков, с другой — граждан, имеющих доли в соседних домовладении и участке. Разрешить вопрос каждая из сторон стремилась в судебном порядке, предъявляя друг другу встречные требования. Разбирательство длилось больше четырех лет», — добавили в обладминистрации.

Региональные власти сообщили, что нашли решение, «удовлетворяющее интересы всех участников спора»: «Новый застройщик выкупил спорные доли у собственников соседних домовладения и участка, приступает к завершению строительства дома». По данным чиновников, 18 июня Октябрьский райсуд Тамбова вынес решение «с соблюдением прав всех сторон». «После его вступления в силу новый застройщик оформит право собственности на спорный участок и продолжит работы по сдаче дома», — отметили в обладминистрации.

Как следует из картотеки суда, истцом в процессе выступило ООО «Рони». Решение суда еще не опубликовано, но, вероятнее всего, компания обращалась с иском к собственникам земли и мэрии о перераспределении части участка, определении долей его совладельцев и об устранении препятствий в пользовании землей. С 2015 по 2017 годы тот же суд рассматривал схожий иск. Судья Екатерина Попова отказала «Рони» в требованиях и обязала компанию за собственный счет снести строящееся здание. В апелляции облсуд вернул дело на новое рассмотрение, которое и продолжалось до 18 июня.

В администрации региона “Ъ-Черноземье” рассказали, что участником разбирательства в качестве третьего лица было ООО «Альянсстройсервис». По данным «СПАРК-Интерфакс», эта компания принадлежит Дмитрию Сигаеву, который также выступает гендиректором ООО «ПСК» Антона Карганова. Господин Карганов является гендиректором и владельцем 3% СКЖ. Остальные 97% принадлежат депутату Госдумы от региона Александру Жупикову. С ноября 2016 года эта доля находится в доверительном управлении Тамары Жупиковой.

Антон Карганов пояснил “Ъ-Черноземье”, что ООО «Альянсстройсервис» выступит в роли подрядчика, компания готова достроить дом уже к августу. «Мы выкупили все доли у собственников соседнего участка и домовладения, собираемся вплотную заняться достройкой. Но тут не все зависит от нас. Если областные власти решат проблему с техприсоединением оперативно, то к августу дом может быть сдан в эксплуатацию», — пояснил господин Карганов. Он также подтвердил планы компании участвовать в достройке еще одного проблемного объекта семьи Шамоянов на улице Кавказской, 1б. Этот дом возводит ООО «Метр-строй» Сергея Шуляпина, которое, как считается, контролируется Рустамом Шамояном. «Пока говорить утвердительно рано, так как выполнены еще не все обязательства в сторону застройщика в рамках “дорожной карты”», — рассказал Антон Карганов, отметив активную помощь в этом вопросе городской и областной властей. «Нами движет социальная ответственность», — заверил господин Карганов.

В окружении Романа Шамояна “Ъ-Черноземье” вчера пояснили, что судебная тяжба произошла из двора площадью 15 соток. «Наша доля в нем была пять соток, за остальные десять соседи просили 38,5 млн руб. Это неадекватная цена, поэтому споры дошли даже до Верховного суда»,– рассказал представитель династии. По его словам, чтобы ввести в эксплуатацию почти достроенный дом и решить вопрос с совладельцами и была привлечена СКЖ.

Александр Прытков