Венгрия отклонила декларацию НАТО по Украине из-за проблем этнических меньшинств

Венгрия наложила вето на совместную декларацию послов НАТО по Украине по итогам выездного заседания альянса в Киеве. Причиной этому стало то, что в документе отсутствовали гарантии соблюдения прав этнических венгров, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, слова которого передает Daily News Hungary.

Венгрия предложила внести поправки в документ. В частности, отразить в нем положение о том, что Украина будет соблюдать права этнических венгров в соответствии с международным правом. По словам господина Сийярто, поправки были отклонены, и у Венгрии «не осталось другого выбора, как наложить вето на декларацию». Венгрия не готова жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров, проживающих на Украине, заявил министр.

В пресс-службе НАТО сообщили, что военный альянс обсудит заблокированный документ с Украиной завтра, 31 октября, в Киеве. «Возможность официального заявления будет обсуждаться завтра на заседании комиссии Украина—НАТО в Киеве»,— сообщил представитель организации ТАСС.

Напомним, Венгрия неоднократно высказывалась по поводу соблюдения прав нацменьшинств на Украине. В 2018 году Будапешт выразил протест из-за закона «Об образовании», согласно которому обучение должно идти только на украинском языке.

О позиции Будапешта и других стран — в материале “Ъ” «Украине наступают на язык».