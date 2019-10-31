Беспилотники отъезжают от «Яндекс.Такси»

«Яндекс.Такси» решила создать отдельную компанию для развития беспилотных автомобилей «Яндекс.СДК» и, по данным источников “Ъ”, рассматривает возможность привлечения в нее партнера. Сделка позволит «Яндекс.Такси» повысить рентабельность накануне планируемого IPO, но компании, возможно, придется уступить контроль в беспилотном направлении, полагают аналитики. В «Яндексе» утверждают, что не рассматривают передачу контроля в активе.

«Яндекс.Такси» выделит подразделение беспилотных автомобилей в отдельное юрлицо — такое решение принято на внеочередном общем собрании участников компании 18 сентября, говорится в уведомлении, поданном в «Вестник государственной регистрации» 2 октября. «Яндекс» владеет 61% «Яндекс.Такси», 38% — американская Uber. Компания планирует выделить и создать ООО «Яндекс.СДК», гендиректором которого станет Дмитрий Полищук, сейчас возглавляющий направление беспилотных автомобилей «Яндекса».

«Яндекс.Такси» запустила первые беспилотные автомобили в мае 2017 года. С начала 2018 года они проехали 1 млн км по дорогам США, Израиля и России, сообщала компания в сентябре. На текущий момент она, по собственным данным, эксплуатирует 65 беспилотных автомобилей на базе Toyota Prius. К концу 2019 года «Яндекс.Такси» планировала довести их число до сотни. «Яндекс» не раскрывает финансовые показатели подразделения.

«Яндекс.Такси» ведет переговоры с Morgan Stanley и Goldman Sachs об организации своего IPO, сообщил 28 октября Bloomberg. По данным Bloomberg, «Яндекс.Такси» оценивается в диапазоне $5 млрд — $8 млрд. Подразделение беспилотных автомобилей «Яндекса» будет оцениваться в $2,6–6,4 млрд к 2030 году, говорилось в августовском отчете UBS (об этом писал РБК).

Подразделению беспилотников было бы «выгодно развиваться как частное юрлицо» в свете планируемого IPO «Яндекс.Такси», говорится в отчете Bank of America Merrill Lynch от 29 октября (есть у “Ъ”). Менеджмент «Яндекс.Такси» рассматривает привлечение инвесторов «для финансирования исследований в сфере автономного вождения», говорится в отчете HSBC от 27 октября (есть у “Ъ”).

Если компания уступит контроль в новой структуре, это позволит деконсолидировать убытки беспилотного направления из отчетности «Яндекс.Такси», полагает аналитик HSBC Маша Кахн. Собеседник “Ъ” в инвестиционных кругах также слышал о желании «Яндекс.Такси» «кристаллизовать» ценность этого актива путем продажи доли «третьему лицу». По его словам, сокращение доли в «Яндекс.СДК» ниже контрольной позволит «Яндекс.Такси» повысить рентабельность.

«Беспилотные автомобили — стратегически важный актив для "Яндекса", передачу контроля мы не рассматриваем. Выделение — стандартный процесс, который позволит нам еще сильнее сфокусироваться на развитии бизнеса»,— заявили “Ъ” в пресс-службе «Яндекса». «Яндекс.Такси» имеет смысл сохранять контроль в компании, которая будет развивать беспилотники, соглашается аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. «Но денег на развитие направления может не хватить, так что привлекать инвесторов нужно. Мне кажется, что сохранение контроля и продажа миноритарной доли — оптимальный вариант»,— полагает он.

Говорить об оценке беспилотного направления «Яндекс.Такси» можно только после того, как произойдет «стратегическое определение продукта», например, «если бы речь шла про беспилотный сервис для такси», отмечает президент IT-компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. Предлагаемая «Яндекс.Такси» конструкция автомобилей не может быть тиражирована, так как стоимость обвеса превышает стоимость автомобиля, считает госпожа Ускова. В то же время она уверена, что тема беспилотников находится в топе инвестиционной активности. Как писал “Ъ” 4 сентября, участием в проекте по разработке софта для автономных автомобилей Cognitive Technologies заинтересовались АФК «Система» и Сбербанк.

Дмитрий Шестоперов, Владислав Новый