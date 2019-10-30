Университет «Синергия» отрицает сбор отпечатков пальцев у детей

Ректор университета «Синергия» Артем Васильев отрицает информацию о проведении дактилоскопии у учащихся подмосковных школ, о чем ранее сообщал “Ъ”. «Университет "Синергия" не сотрудничает с компанией Genetic-test и не занимается определением наклонностей обучающихся по линиям пальца»,— приводит слова господина Васильева пресс-служба университета (цитата по ТАСС).

Напомним, сегодня “Ъ” сообщил, что сотрудники корпоративного университета «Синергия» без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ. В университете и одной из школ утверждают, что данные не сохраняются, а тестирование проводится в рамках профориентационного теста. Собеседники “Ъ” при этом ссылаются на дерматоглифику — учение, определяющее характер и судьбу по узорам на пальцах. При этом комиссия РАН по борьбе с лженаукой еще в 2016 году вынесла заключение, согласно которому дерматоглифическое тестирование не имеет под собой научного обоснования.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что разберется, зачем университету понадобилось снимать отпечатки пальцев у подмосковных школьников без разрешения их родителей.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «В погоне за дешевой папиллярностью».