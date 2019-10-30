Москалькова разберется с причинами снятия отпечатков пальцев у школьников

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова собирается разобраться в том, зачем университету «Синергия» понадобилось снимать отпечатки пальцев у подмосковных школьников без разрешения их родителей. Ранее сегодня об этом писал “Ъ”.

«Нужно разобраться в этой теме, что сподвигло образовательное учреждение провести эту акцию. Постараюсь сделать запрос, выяснить, вникнуть»,— сказала госпожа Москалькова (цитата по «Интерфаксу»). Кроме того, госпожа Москалькова подчеркнула, что «все зависит от того, какой был фон и заданность этой темы» у «Синергии». По ее словам, в России «не осуществляется на должном уровне правовое просвещение в области геномной регистрации и дактилоскопирования».

Госпожа Москалькова добавила, что геномная регистрация и дактилоскопирование полезны. «Бывают самые разные ситуации, когда человек попадает в беду и невозможно установить его личность. Сегодня огромное количество людей, которые находятся на процедуре установления личности. Если бы у нас был банк геномной регистрации, дактилоскопирования, можно было бы сразу разрешить проблему, установить, кто этот человек»,— объяснила она. По словам омбудсмена, сейчас в России дактилоскопирование связано с «некой криминальной темой, когда человек подпадает под подозрение, задержан, у него снимают отпечатки пальцев». «Поэтому люди воспринимают это как некое унижение достоинства»,— заявила омбудсмен.

Она считает важным провести разъяснительную работу, что в этих технологиях «нет ничего страшного», и обдумать вариант, при котором при рождении ребенка мать может дать согласие на проведение подобной процедуры, «чтобы в случае какого-то горя, беды — человек потерял память, пропал, не дай бог, самое страшное — можно было бы сразу идентифицировать личность».

Напомним, сегодня “Ъ” сообщил, что сотрудники корпоративного университета «Синергия» без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ. В университете и одной из школ утверждают, что данные не сохраняются, а тестирование проводится в рамках профориентационного теста. Собеседники “Ъ” при этом ссылаются на дерматоглифику — учение, определяющее характер и судьбу по узорам на пальцах. При этом комиссия РАН по борьбе с лженаукой еще в 2016 году вынесла заключение, согласно которому дерматоглифическое тестирование не имеет под собой научного обоснования.

Подробнее — в материале “Ъ” «В погоне за дешевой папиллярностью».