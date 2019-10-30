Экс-начальник курганского УФСИН получил пять с половиной лет колонии

Курганский городской суд вынес приговор экс-руководителю регионального управления ФСИН Ильгизу Ильясову. Его признали виновным во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, назначив наказание в виде пяти с половиной лет колонии общего режима, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда. Гособвинение просило для него семь лет лишения свободы и 2 млн руб. штрафа.

Суд установил, что в 2012 году Ильгиз Ильясов, занимая пост начальника УФСИН по Курганской области, растратил свыше 13 млн руб., которые были выделены в рамках государственного контракта и предназначались для возведения многоквартирного дома в Кетовском районе для сотрудников и пенсионеров ведомства. В декабре того же года, зная о том, что дом не готов к сдаче, экс-начальник управления ФСИН принял его.

Помимо этого в 2015–2016 годах при строительстве следственного изолятора в Кургане Ильгиз Ильясов принял работу и оборудование, которые не соответствовали требованиям документации и должны были стоить гораздо меньше. За это, по данным следствия, он получил от застройщика взятки в виде стройматериалов для его загородного коттеджа.

Также стало известно, что в 2012–2014 годах Ильгиз Ильясов задействовал заключенных в строительстве своего дома. Когда один из них сбежал, в документах указали, что побег совершен из колонии.

Артур Якушко, Челябинск