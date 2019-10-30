В Ярославле возбудили уголовное дело после избиения девочки в детском саду

Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Ярославской области возбудило уголовное дело по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после публикации в СМИ видео избиения сверстниками воспитанницы детского сада №236 в Ярославле. Об этом “Ъ” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР Кристина Гузовская.

В ведомстве не уточнили, задержан ли кто-то по этому делу и есть ли в нем подозреваемые. Ранее директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова сообщала, что воспитатель группы, в которой произошла драка, отстранена от работы во время служебной проверки.

Видео избиения девочки было опубликовано накануне в сообществе «ВКонтакте» «Жесть Ярославля». На записи дети в течение нескольких минут пинали ребенка и топтались на нем, пока их не разогнала воспитательница. Пострадавшая девочка после инцидента была направлена на медобследование.

Александр Тихонов, Ярославль