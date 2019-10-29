СКР проверяет видео с избиением девочки сверстниками в детсаду в Ярославле

Следственное управление СКР по Ярославской области начало проверку в связи с появлением в соцсетях видео избиения воспитанницы детского сада сверстниками, рассказала “Ъ” официальный представитель ведомства Кристина Гузовская. Запись, на которой дети топтались на девочке и пинали ее, была опубликована в сообществе «Жесть Ярославля» «ВКонтакте». Избиение продолжалось несколько минут, пока детей не разогнала воспитательница.

«По сообщениям СМИ, следственными органами СКР по Ярославской области незамедлительно организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшедшего»,— пояснила представитель СКР.

Инцидент, как уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля, произошел в детском саде №236 на улице Лисицына в центральном районе города. Департамент образования мэрии инициировал проверку в отношении заведующей учреждением и воспитательницы. Последнюю на время проверки отстранили от работы.

Пострадавшая девочка проходит медобследование. Затем с согласия родителей ее обследует психолог.

Александр Тихонов, Ярославль