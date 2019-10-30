Прокуратура Молдавии наложила арест на банковские счета и имущество Плахотнюка

Правоохранительные органы Молдавии наложили арест на банковские счета и имущество олигарха и бывшего лидера Демократической партии страны Владимира Плахотнюка.

«Арест примерно на 55 млн леев (более $3,1 млн. — “Ъ”) был наложен в рамках уголовных дел об отмывании денег, в которых фигурирует Владимир Плахотнюк… Арест был применен, чтобы избежать риска отчуждения денежных средств»,— сообщила Антикоррупционная прокуратура Молдавии на своей странице в Facebook. Уточняется, что арест был наложен на два банковских счета господина Плахотнюка в Victoriabank. Арестовано было 100% уставных капиталов компаний BB Dializa, BASS-Systems и GMG Production.

Владимир Плахотнюк покинул Молдавию в июне 2019 года после обострения в стране политического кризиса, результатом которого стало отстранение Демократической партии Молдавии от власти. В октябре Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии объявил его в международный розыск.

В отношении господина Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел и в России. В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство Ренато Усатого. Также олигарх обвиняется в создании организованного преступного сообщества по выводу средств из России и наркоторговле.

Подробнее об обвинениях в адрес Плахотнюка — в материале “Ъ” «Гашиш ловили в море и возили тягачом».