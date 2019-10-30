Липецкая прокуратура требует рекультивировать бывшие отстойники Чаплыгинского крахмального завода

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура требует, чтобы АО «Чаплыгинский крахмальный завод» вывело из эксплуатации пруды-отстойники и пруд-накопитель и обеспечило их рекультивацию, сообщили в ведомстве. Как выяснили правоохранители, предприятие для очистки сточных вод использует очистные сооружения, в состав которых входят пруд-накопитель, два пруда-отстойника, акведук через реку Ягодная Ряса и поля фильтрации площадью 33 га. При этом один из прудов-отстойников частично засыпан грунтом, а второй «содержал подсохшую иловую массу, издающую неприятный запах».

«Выявлено увеличение содержания загрязняющих веществ в почвах на полях фильтрации, в том числе по нитратам в 3,2 раза и свинцу в 1,6 раза»,— отметили в прокуратуре. Кроме того, в ведомстве пояснили, что все три пруда «фактически выведены из технологической линии очистки сточных вод», но проектная документация по выводу объектов из эксплуатации отсутствует. В отношении юрлица завода и его гендиректора возбуждены административные дела за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий. Напомним, из-за жалоб местных жителей на неприятный запах губернатор Липецкой области Игорь Артамонов пригрозил приостановить завод, а после встречи главы региона с руководством предприятия стало известно, что реконструкция очистных сооружений может завершиться к сентябрю 2020 года.

Владимир Зоркий