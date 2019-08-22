В Липецкой области может остановиться крахмальный завод

В ходе визита в Чаплыгинский район врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов обратил внимание на экологическую проблему вокруг АО «Чаплыгинский крахмальный завод», сообщила пресс-служба администрации региона. На вонь от предприятия постоянно жалуются местные жители. По словам господина Артамонова, на 27 августа запланирована встреча с руководством предприятия, на которой должен быть озвучен план мероприятий по устранению проблемы, а также предоставлена информация по уплате налогов. «Если план затягивать либо не решать проблему, и налогов они не платят, то мы будем думать, куда нам 230 человек девать. Может, им проще пособия в центре занятости платить, чем нюхать это все. Либо они предложат пошаговый план, сколько, в каком году и чего они делают»,– заявил господин Артамонов. При этом, отметил глава региона, социальная проблема здесь «начнется в любом случае»: «Кто-то работу может потерять, а кому-то вонь». «Это непростое решение, которое очень взвешенно должно быть»,– заключил Игорь Артамонов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Чаплыгинский крахмальный завод» зарегистрировано в Липецкой области в июне 1999 года. Уставный капитал – 1 млн руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 725,4 млн руб., чистая прибыль – 23,9 млн руб. Гендиректор – Николай Горбылев. 79,99% принадлежат московскому ООО ТД «Чаплыгинский» Екатерины Кирсановой, еще 20% в собственности столичного ООО «Проимнвестстрой-У» Аллы Степанян и Айкарама Таланяна.

О том, как курские власти решают экологическое проблемы, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Экотекс" зашивают в дело».

Александр Прытков