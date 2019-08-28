Устранить неприятный запах на липецком крахмальном заводе могут до конца 2020 года

Реконструкция очистных сооружений на АО «Чаплыгинский крахмальный завод» может завершиться к сентябрю 2020 года, сообщила пресс-служба администрации Липецкий области. В середине августа врио губернатора Игорь Артамонов не исключил остановки предприятия, если проблема неприятного запаха, на который постоянно жалуются местные жители, не будет решена. По итогам встречи руководства завода с главой региона были внесены корректировки в разработанный ранее проект реконструкции очистных сооружений. По данным пресс-службы, «по договоренности с Игорем Артамоновым» вместо запланированных на его реализацию трех лет завершить ее постараются за один год. «Уже закуплено оборудование, будут внедрены новые технологии по очистке воды, до сентября 2020 года все работы по модернизации завершатся. Проблема неприятного запаха будет решена»,– надеются в обладминистрации.

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Александр Прытков