Прокуратура исследует пробы с Чаплыгинского крахмального завода

Проверку исполнения природоохранного законодательства АО «Чаплыгинский крахмальный завод» организовала Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура. Как сообщили в ведомстве, на предприятии остаются «нерешенными вопросы» технического перевооружения производства «в соответствии с современными требованиями законодательства об охране окружающей среды». Природоохранной прокуратурой проведено детальное обследование предприятия, отобраны пробы для исследований. После их изучения будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия «наиболее эффективных мер реагирования».

Как решают экологические проблемы на предприятиях в Курске, в материале ''Ъ-Черноземье'' «''Экотекс'' зашивают в дело».

Владимир Зоркий