СКР расследует убийство 214 воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 357 УК РФ («Геноцид») по факту убийства 214 воспитанников Ейского детского дома во время оккупации Краснодарского края в 1942 году. Решение было принято после изучения рассекреченных ФСБ архивных материалов. Сообщение появилось 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий в СССР.

Такие преступления не имеют срока давности, говорится в сообщении СКР: «Ни один факт преступных действий, основанных на идеях расового превосходства, нацизма, пусть и по прошествии продолжительного времени, не должен остаться незамеченным и безнаказанным».

9 и 10 октября 1942 года зондеркоманда СС-10 «а» совершила массовое убийство детей с использованием мобильных газовых камер, говорится в сообщении. Тела нашли после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора.

Часть военнослужащих уже были осуждены, в том числе Курт Кристман, который возглавлял зондеркоманду. По данным СКР, не понесли наказания «за совершенные злодеяния» начальник гестапо Ейска обер-лейтенант Бедедекер, комендант Кандлер и врач гестапо Штраух.