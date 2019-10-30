МВД получило представление прокуратуры после гибели подростка в заброшенном ресторане Набережных Челнов

Прокуратура Набережных Челнов выявила многочисленные нарушения в ходе проверки после пожара в здании бывшего ресторана «Арарат», где погиб подросток, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В частности, на территорию объекта в последние годы регулярно проникали посторонние, в том числе и дети. Выезжавшие на место полицейские лишь фиксировали наличие или отсутствие посторонних на территории объекта. При этом они не устраняли нарушения, не выявляли причин правонарушений. В связи с этим прокуратура направила в адрес главы УМВД по Набережным Челнам представление. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

Напомним, что трагедия произошла вечером 26 сентября. Тогда трое подростков проникли в здание по пожарной лестнице через окно. Один из них поджег старые матрацы, в результате начался пожар. Двое друзей успели выбраться из здания, а третий потерял сознание и скончался.

В ходе проверки прокуратура также установила, что ресторан «Арарат» находится в собственности ООО «Арарат», которое было признано банкротом по решению Арбитражного суда Татарстана. В отношении предприятия введено конкурсное производство. По данным надзорного ведомства, конкурсный управляющий не обеспечил соблюдение требований гражданского и градостроительного законодательства, а также законодательства о пожарной безопасности и банкротстве. Помимо проникновения на территорию посторонних были выявлены и другие нарушения. В частности, в бывшем здании ресторана также не было систем обеспечения пожарной безопасности. Металлические листы на окнах и дверях здания появились лишь после представления прокуратуры в адрес конкурсного управляющего.

В данный момент прокуратура проверяет содержание и обслуживание других заброшенных зданий в Набережных Челнах на предмет соблюдения требований законодательства. А дело о гибели подростка при пожаре в бывшем ресторане «Арарат» остается на особом контроле в надзорном ведомстве.

"Ъ-Казань"