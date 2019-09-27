Во время пожара в ресторане в Набережных Челнах погиб ребенок

Пожарные нашли тело ребенка во время тушения пожара в заброшенном здании ресторана «Арарат» в Набережных Челнах, передает МЧС Татарстана. Тело было обнаружено при проливке и проверке помещений в правой части здания, в помещении без окон. Управление СКР по Татарстану начало доследственную проверку по данному факту. Устанавливаются возраст и личность погибшего. Ведется поиск его родителей.

Инцидент произошел накануне на проспекте Сююмбике, 2а. Там загорелась кровля здания недействующего ресторана. Из-под кровли шел густой черный дым.Площадь пожара составила 600 кв.м. Всего к ликвидации привлекались 82 человека и 23 единицы техники, в том числе от МЧС - 62 человека и 16 единиц техники.

Прибывшие на место ЧП пожарные заметили отдельные очаги открытого горения. Из-за сильного задымления они эвакуировали из ближайших домов около 100 человек. На ликвидацию пожара спасатели потратили более двух часов. В 19:27 открытое горение удалось ликвидировать.

"Ъ-Казань"