Инвестсоветников не допустят к тестированию

Банк России объяснил, почему вывел из законопроекта о категоризации инвесторов инвестиционных советников. Регулятор считает, что отрасль слишком молодая, чтобы инвестиционные советы смогли заменить отсутствие знаний у неквалифицированных инвесторов.

Как сообщил “Ъ” представитель ЦБ, за инвестконсультированием большое будущее, но в настоящий момент отрасль находится на стадии становления и говорить о том, что инвестиционные советы эффективно способны заменить отсутствие знаний неквалифицированных инвесторов, рано. «Мы полагаем возможным вернуться к этой теме после анализа практик инвестконсультирования (в том числе недобросовестных) года через два»,— заявил он.

Согласно законопроекту о категоризации инвесторов, неквалифицированным инвесторам представляется ограниченный доступ к финансовым инструментам, после прохождения тестирования количество инструментов существенно расширяется. «Важно, чтобы в итоговой версии законопроекта была предусмотрена возможность совершать сделки без тестирования в том случае, если инвестор действует по рекомендациям инвестиционного советника»,— считает руководитель департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова.

На сегодняшний день в реестре инвестиционных советников находятся 58 компаний и 6 физических лиц. Изменения в закон «О рынке ценных бумаг» в части инвестиционных советников были внесены в конце 2017 года.

Подробнее о законопроекте о категоризации инвесторов читайте в публикации “Ъ” «Квалификация на вырост».

Полина Смородская