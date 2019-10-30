Квалификация на вырост

ЦБ уточнил ряд положений законопроекта о категоризации инвесторов. В частности, регулятор предусмотрел переходные положения по вступлению в силу поправок, позволяющих неквалифицированным инвесторам работать с расширенным кругом финансовых инструментов. Вместе с тем ограничен доступ к услугам форекс-дилеров, а инвестсоветников вообще оставили за рамками законопроекта.

Банк России сформулировал новые предложения по изменению закона о категоризации инвесторов и в начале недели направил их в виде презентации участникам рынка (“Ъ” ознакомился с документом). По сравнению с существующей версией поправок, находящейся в Госдуме, предлагается сохранить две группы инвесторов — квалифицированных и неквалифицированных — вместо четырех. В общих чертах о новом видении закона ранее рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов (см. “Ъ” от 14 октября).

Неквалифицированный инвестор имеет ограниченный доступ к финансовым инструментам, который может быть расширен после проведения тестирования. Если клиент не смог пройти тестирование, он может воспользоваться «последним словом» и приобрести желаемый инструмент, но только на 50 тыс. руб. или в размере минимального лота. Иностранные ценные бумаги будут доступны после тестирования при условии их включения в фондовые индексы, перечень которых установит ЦБ.

В презентации Банка России описываются переходные положения законопроекта после его вступления в силу. Юрлица—квалифицированные инвесторы могут работать без ограничений. Квалифицированные инвесторы—физлица сохранят свой статус на два года, затем им необходимо признание по новым правилам. По мнению руководителя департамента методологии «БКС Премьер» Айши Кубезовой, «по физическим лицам логично было бы сделать такие же правила, как по юридическим, то есть без каких-либо ограничений, со временем инвестор получает опыт и знания».

Неквалифицированные инвесторы смогут совершать сделки с инструментами без тестирования, если за год до вступления в силу закона их объем превысил 2,5 млн руб. Послабление распространяется и на договоры репо и займа ценных бумаг, маржинальные сделки, встречные сделки купли-продажи ценных бумаг с разными сроками исполнения. Поправки вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”. Президент ГК «Финам» Владислав Кочетков отмечает, что регулятор искусственно ограничивает инвесторов с небольшим капиталом, а также консервативных инвесторов, которые могут хорошо знать специфику инструмента, но совершать сделки один раз в несколько лет. Они автоматически выпадают за оговорку, которая делается под спекулянтов, вне зависимости от их успешности. «Но никто не мешает даже ритейловому инвестору несколько раз обернуть портфель перед вступлением закона в силу. Потратит 200–500 руб. на комиссию, зато избежит лишних хлопот с тестированием»,— отмечает господин Кочетков.

При этом в документе ЦБ отсутствует упоминание об инвестиционных консультантах. Владислав Кочетков опасается, что регулятор может дать им нулевые права в новой системе, то есть они не смогут квалифицировать клиента даже под ответственность брокера — «это будет большим ударом по рынку инвестиционного консультирования».

Согласно презентации, планируется ввести существенное ограничение для физлиц по сделкам через форекс-дилеров. Эти услуги будут доступны только квалифицированным инвесторам. Глава Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров считает: если документ будет принят в текущей версии, то рынок просуществует недолго — бизнес станет нерентабельным, и задача компаний будет в максимальном привлечении клиентов до вступления в силу закона.

По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, сейчас идет консультационный процесс, в ходе которого участники рынка надеются уточнить все позиции. Как пояснил господин Тимофеев, приоритетом остаются «круг инструментов, доступный для розничных инвесторов, равный регулятивный режим для всех структурных продуктов, определение роли инвестсоветника и отложенный срок вступления в силу закона».

Полина Смородская