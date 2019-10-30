Wildberries первый в России запустил оплату на сайте по QR-коду

Онлайн-ритейлер Wildberries впервые в России запустил оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей ЦБ (СБП). Компания сообщила, что следующим этапом станет запуск оплаты по СБП в мобильном приложении и во всей сети пунктов выдачи заказов в России.
«Банк ''Русский стандарт'' обеспечил техническую возможность проведения онлайн-платежей по QR-коду с использованием технологии СБП в интернет-магазине Wildberries»,— говорится в пресс-релизе, поступившем в “Ъ”. Для оплаты по QR-коду покупателю нужно будет выбрать оплату через СБП, а после просканировать QR-код, который отображается на экране компьютера (при заказе на сайте), с помощью мобильного приложения своего банка на смартфоне и подтвердить оплату. Деньги со счета покупателя поступят на счет магазина практически сразу после совершения покупки, отметил интернет-магазин.
Кроме того, покупатели, использующие СБП, получат дополнительные преимущества в рамках программы лояльности, включая бонусный кешбек.
Подробнее о том, как быстрые платежи становятся еще быстрее,— в материале “Ъ” «Особенности национального биоэквайринга».
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