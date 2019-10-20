Особенности национального биоэквайринга

Пока население отвыкает от наличных, банки предлагают ему все новые способы быстрее и проще расставаться со своими деньгами. Все они были наглядно представлены в октябре на финтех-форуме Finopolis-2019 в Сочи. Самые яркие способы — платежи «по лицу» и оплата по QR-коду — вообще не требуют иметь при себе карту. Большинство проектов задействуют Систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Но экспансия государственной СБП одновременно подталкивает и рыночных игроков искать свои ниши и запускать собственные конкурирующие проекты.

QR-код в магазине: удобство или излишество?

Один из новых платежных методов, продемонстрированных на Finopolis, использует QR-код вместо карты. Участники форума могли через QR-код отправить взнос на благотворительность или оплатить просмотр фильма прямо со своего счета. Суть механизма заключается в том, что клиент сканирует в мобильном приложении своего банка предоставленный продавцом QR-код, после чего деньги уходят с его счета на счет продавца, при этом оба они должны быть открыты в банках—участниках СБП. На первый взгляд именно для онлайн-покупок и платежей и удобен QR-код, а не карта. Например, банк «Русский стандарт» по этой схеме обслуживает покупки на сайте Wildberries. «Это самый быстрый и безопасный способ: не надо тратить дополнительное время на ввод реквизитов карты, достаточно просто отсканировать QR-код и подтвердить платеж»,— поясняет директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.

Целесообразность аналогичной операции в офлайновом магазине не столь очевидна, особенно если там можно совершить бесконтактную оплату, не тратя времени на то, чтобы разблокировать смартфон, запустить мобильный банк, отсканировать QR-код и подтвердить покупку, ожидая, когда деньги поступят на счет продавца.

В такой ситуации углубляться в эти тонкости будет интересно разве что тем покупателям, которые не хотят носить с собой банковскую карту, но при этом не имеют смартфона с приложением NFC для бесконтактных платежей. По оценкам ВТБ, операция по оплате через QR-код в среднем составляет 20–30 секунд, тогда как обычной картой — от 3 до 30 секунд. Но тем не менее осенью сразу несколько банков объявили о запуске именно этого способа в офлайне, в частности тот же ВТБ — в «М.Видео-Эльдорадо» и re:Store, Промсвязьбанк — в «220 вольт» и т. д. Причем используются не только статические QR-коды (когда у магазина есть один постоянный код, а все остальные данные о покупке клиент вводит вручную), но и динамические (при котором для каждого платежа формируется уникальный код, уже включающий в себя всю информацию).

И все же в первом приближении QR-коды пока привлекательнее для самих ритейлеров, чем для клиентов. Во-первых, при оплате картой продавец получит свои деньги не так быстро, как через СБП. «Деньги со счета покупателя поступают на счет магазина практически сразу после совершения покупки»,— поясняет Инна Емельянова. Кроме того, это еще и выгоднее экономически. «Появление нового сервиса будет способствовать снижению стоимости эквайринга для торгово-сервисных предприятий»,— поясняют в пресс-службе ВТБ. В СБП тарифы для них существенно ниже, чем в Visa и MasterCard, поэтому торговец заплатит банку-эквайеру меньше, чем при оплате обычной картой. В среднем по картам торговая уступка для ритейлеров в России составляет 1,5–2,5%, тогда как в СБП на 1 октября размер аналогичной комиссии ограничивается 0,7% от суммы платежа.

Потеря лояльности

А вот для граждан в QR-кодах через СБП есть нюансы. Например, они лишаются кэшбэка. Дело в том, что банки, получая в СБП гораздо более низкие комиссии с торговцев, намного меньше платят и банкам-эмитентам (до 0,5% против 1,5% в МПС). Последние, в свою очередь, не столь заинтересованы делиться этим доходом с клиентами в рамках программ лояльности, как по картам МПС. Так, в ВТБ говорить о программах лояльности в ходе пилотного проекта сочли преждевременным. В «Русском стандарте» на вопрос о кэшбэке отметили лишь, что сами ритейлеры расширяют свои программы лояльности. Впрочем, бонусы в одном магазине и кэшбэк, начисляемый банками за покупки в множестве категорий, который, кроме того, можно трансформировать в живые деньги, едва ли выглядят одинаково привлекательно.

Во-вторых, вопрос с организацией возврата средств в случае отказа от товара в СБП еще не урегулирован. То есть пока в случае возврата товара деньги не могут пойти обратно по тому же каналу, по которому пришли продавцу (моментально со счета на счет). «Сейчас, на стадии, когда C2B-платежи только разворачиваются, такой проблемы нет»,— успокаивает Инна Емельянова. В ВТБ тем временем уже придумали, как решить проблему самостоятельно — через возврат на карту клиента, и этот сервис банк намеревается предложить участникам процесса.

Но если в случае с добросовестным ритейлером организовать возврат даже сейчас технически возможно, хотя и непросто (обычным банковским переводом), то кто будет нести ответственность за возврат средств в случае с мошенническими онлайн-магазинами (когда товар оплачен, но не получен), пока не ясно.

По правилам МПС возмещение средств за неполученный товар или услугу покупателю в рамках расследования возлагается на банк—эквайер торговой точки (предполагается, что он в определенной степени ответственен за ее добросовестность). В пресс-службе НСПК (обслуживает трансакции СБП) уверяют, что функционал системы предполагает механику возврата средств в случае отказа от товара или услуги, но доступна такая возможность будет к массовому запуску C2B-платежей. Каким образом в системе распределяется ответственность за мошеннические операции мерчантов, там не уточнили.

Лицо вместо карты

Другой новинкой, презентованной на Finopolis, стала покупка чашки кофе по СБП с использованием биометрии (биоэквайринга) без карт и QR-кодов. Это символизировало заключенное там же соглашение о сотрудничестве между НСПК и «Ростелекомом» в области использования биометрии в финтехе. Именно «Ростелеком» агрегирует отсканированные в отделениях банков лица и образцы голосов клиентов в своей базе. Пока население к сдаче биометрических данных в отделениях банков подходит если не настороженно, то как минимум вяло.

В том, чтобы получить такой опыт, на первый взгляд нет ничего сложного. Сначала нужно прийти в банк—участник СБП и сдать свою биометрию (запись голоса и параметры лица). Затем к сданным образцам нужно привязать банковский счет. После этого можно идти в магазин, где умеют «распознавать по лицу», и оплатить покупку, посмотрев в камеру. Впрочем, найти такой магазин пока вряд ли удастся. В дальнейшем предполагается, что ритейлеры будут заинтересованы устанавливать камеры на кассах для упрощения клиентского пути. Например, меморандум о внедрении биоэквайринга на форуме уже подписал «Русский стандарт» с сетью кофеен Coffee Bean. «Решение особенно актуально для тех торгово-сервисных предприятий, которые ориентированы на скорость обслуживания клиентов, поскольку биометрический платеж совершается быстрее, чем обычные»,— поясняет Инна Емельянова.

Впрочем, в этот сегмент вскоре могут прийти и другие игроки. В пресс-службе ВТБ “Ъ” уточнили, что банк ведет разработку проекта биоэквайринга.

«Клиенты любых банков смогут оплачивать покупки в крупных сетевых магазинах, используя биометрию в рамках ЕБС,— отметили в банке.— Внедрение этого проекта позволит существенно упростить и ускорить обслуживание клиентов в точках с высокой нагрузкой». Однако раскрывать детали проекта в ВТБ пока не стали.

Неопределенное будущее

Какие именно сервисы и платежные способы окажутся самыми популярными у россиян в ближайшем будущем, судить преждевременно. Каждый способ востребован там, где отсутствуют более простые, например QR-коды — в тех точках, где нельзя расплатиться бесконтактно картой или смартфоном, поясняет исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. «Логично предположить, что на первое место выйдут простота и минимум действий, например биоэквайринг с распознаванием лица, но у этой технологии тоже есть особенности, которые могут затормозить ее распространение. В частности, расходы на камеры для торговых точек. Если их возьмут на себя банки, как это происходит с POS-терминалами, то для ритейлеров технология будет выгодна, как и в том случае, если они станут таким способом решать и свои маркетинговые задачи: персонализировать обслуживание клиента и т. д.»,— говорит она. Но есть и другие потенциальные препятствия. Например, если у клиента несколько счетов, а биометрия привязана лишь к одному из них, но на кассе магазина он хочет расплатиться с другого счета — как ему «сменить профиль», рассуждает госпожа Михайлова. Кроме того, часто клиенту необходимо иметь в руках некий физический ключ доступа к своему счету или выполнить какую-то последовательность действий для подтверждения покупки, чтобы быть спокойным за сохранность средств.

Ольга Шестопал