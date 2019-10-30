Арест мэру Туапсе Владимиру Звереву продлили на два месяца

Отстраненный от исполнения обязанностей глава Туапсе Владимир Зверев проведет в следственном изоляторе еще два месяца. Во вторник, 29 октября, Туапсинский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката об изменении меры пресечения и продлил обвиняемому срок содержания под стражей до 30 декабря включительно, сообщили “Ъ-Кубань” в Краснодарском краевом суде.

В августе этого года господин Зверев был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч.1 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). Как сообщали в СУ СКР по краю, в мае 2019 года к мэру Туапсе обратился предприниматель с просьбой предоставить ему в аренду на 49 лет земельный участок. Глава поселения якобы знал, что оснований для выделения земли без торгов не имеется, однако издал постановление, удовлетворив просьбу бизнесмена. Более того, по словам следователей, в постановлении содержались ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, которые явились основанием для выделения земельного участка.

13 июня 2019 года чиновник заключил с местным жителем договор аренды сроком на 49 лет, при этом указал заниженную стоимость арендной платы за год. В результате в бюджет Туапсе не поступило свыше 23 млн руб.

Дмитрий Михеенко