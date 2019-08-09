В отношении главы Туапсе возбудили уголовное дело за подлог и превышение полномочий

Глава СУ СКР по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко возбудил уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч.1 и ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Как сообщили в следственном ведомстве, в мае 2019 года к мэру Туапсе обратился предприниматель с просьбой предоставить ему в аренду на 49 лет земельный участок на территории города. Глава поселения якобы знал, что оснований для выделения земли без торгов не имеется, однако издал постановление, удовлетворив просьбу бизнесмена. Более того, по словам следователей, в постановлении содержались ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, которые явились основанием для выделения земельного участка.

13 июня 2019 года чиновник заключил с местным жителем договор аренды сроком на 49 лет, при этом указал заниженную стоимость арендной платы за год. В результате в бюджет Туапсе не поступило свыше 23 млн руб., сообщают в СУ СКР по региону.

В настоящее время мэр Туапсе задержан. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве не называют фамилию задержанного, однако, по информации официального сайта Туапсе, главой города является Константин Зверев. Как уже писал “Ъ-Кубань”, глава города был задержан в четверг, 8 августа, около восьми утра. Администрация Туапсе на своем официальном сайте сначала опровергла информацию о задержании главы, чуть после удалив ее с сайта. Владимир Зверев возглавил Туапсе вслед за попавшим под уголовное дело по подозрению в получении взятки Александром Чеховым.

Дмитрий Михеенко