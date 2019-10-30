Гражданство отзовут за непрозрачные инвестиции

Кипр проверит владельцев «золотых паспортов» — некоторым из них грозит отказ от гражданства. Власти решили пристально изучить документы резидентов, которые натурализовались в стране до 2018 года. Это касается всех, кто приобрел новый статус в обмен на инвестиции. Массовый пересмотр начнется в декабре. Недавно Кипр ужесточил требования к соискателям. По утверждению властей, часть владельцев «золотых паспортов» новым критериям не соответствуют.

Кипрское гражданство особенно популярно у состоятельных россиян. За шесть лет существования программы получения гражданства за инвестиции возможностью воспользовались более тысячи соотечественников. Получить паспорт можно при вложении в экономику страны €2 млн. Как проверки отразится на россиянах?

Грядущий пересмотр решений — это атака на людей, попавших в санкционные списки, полагает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: «Самая большая проблема — это объяснить источник происхождения денег: каким образом они были заработаны, от каких транзакций были получены, — и предоставить соответствующую документацию до 2018 года. Надо сказать, что такие проверки были в большинстве своем поверхностные, что позволяло получать паспорта тем людям, которые не всегда могли объяснить досконально происхождение своих средств.

Сейчас требуют объяснить, были ли уплачены с денег налоги в той стране, где они были заработаны.

Для большей и части клиентов как из России, так из СНГ и других развивающихся рынков, порой это сделать очень сложно».

Кипр никогда не раскрывал имена тех, кто приобрел «золотые паспорта». Однако СМИ сообщали, что гражданство страны получили миллиардер Олег Дерипаска, бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев, совладелец «Евраза» Александр Абрамов и совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко.

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Глава кипрского МВД Константинос Петридис заявил, что прецеденты, когда «золотые паспорта» отзывали после проверок, уже случались. Грядущий пересмотр решений — это атака на людей, попавших в санкционные списки, полагает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: «Конечно же, проверка официально заявлена против лиц, которые успели получить паспорта, несмотря на то, что они находятся под санкциями Евросоюза или США. Безусловно, это будет серьезнейшая проверка. Киприоты не смогу оказывать влияние на американских аудиторов, которые будут изучать личные связи, особенности получения доходов, формирование активов, источник их поступления.

То есть ничто не ограничит киприотов в отзыве гражданства за инвестиции.

Последствия достаточно простые: резиденты просто лишаются права быть гражданами Евросоюза и не могут подаваться на подобные программы во всех государствах-членах ЕС, публично получив черную метку на всей территории Евросоюза».

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Кипрский паспорт позволяет своему владельцу посещать более 150 стран без визы, а также дает возможность переехать в одно из государств Евросоюза. Именно в ЕС впервые начали критиковать программу получения гражданства за инвестиции. Там полагают, что это позволит закрепиться в Европе людям, получившим свое состояние криминальным путем.

Анна Пестерева