Кипрские паспорта «распродают» поименно

Кипр может раскрыть имена покупателей гражданства за инвестиции. Парламент страны планирует рассмотреть поправки на эту тему в ближайшее время, сообщают местные СМИ. Если изменения поддержат, то в открытом доступе появится реестр, где будут указаны имена тех, кто вложился в экономику страны и получил за это паспорт. Аналогичный проект уже вносился в парламент страны в 2017 году, но тогда его отклонили. Примут ли изменения в этот раз? И чем это грозит владельцам «золотых паспортов»? С подробностями — Владислав Викторов.

Состоятельному человеку купить кипрский паспорт сравнительно просто — достаточно инвестировать в экономику острова минимум €2,5 млн. И по данным Евростата, в 2017 году этой возможностью воспользовались 5,5 тыс. человек, россиян из них — чуть больше тысячи. Особым спросом Кипр пользуется у российских миллиардеров, например, так называемый «золотой паспорт» есть у Олега Дерипаски и Дмитрия Рыболовлева. По словам юриста-международника компании Elma Global Олега Лемешко, Кипр очень бережно относится к конфиденциальности данных желающих получить гражданство, но периодически имена заявителей появляются в местных газетах. Вряд ли власти станут официально раскрывать эту информацию. В противном случае они рискуют потерять важный источник пополнения бюджета, продолжает Лемешко: «Имена тех, кто получил гражданство, охраняют по закону. Я не очень верю, что на Кипре это примут. Единодушно мнение, что эта программа для экономики полезна. Они неплохо вышли из кризиса 2013 года за счет нее, оживили строительный сектор. У этой программы нет оппозиции, в отличие от той же Мальты — там постоянно пресса ее теребит и говорит, что это позор».

Впрочем, за последние два года европейские власти уже дважды критиковали программы получения гражданства за инвестиции и предлагали существенно ужесточить процедуру. Они говорят, что зачастую такие паспорта покупают люди, которые не могут объяснить происхождение своих денег. А Кипр известен тем, что не уделяет должного внимания проверке капиталов, говорит глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябнин. Он знает случаи, когда Великобритания отказывала россиянам выдаче бизнес-визы из-за того, что у них был кипрский паспорт. И если появятся списки таких людей, то делать это будет еще проще. «Были случаи, когда в таких юрисдикциях, как Кипр, давали паспорта людям с уголовным прошлым и тем, кто не мог объяснить, откуда на счете местной компании вдруг появилось 2-3 млн долларов или евро. Говорится о том, что стандарты проверки должны быть одинаковые, но по факту на Кипре они совершенно разные. Некоторые эксперты, кто хорошо понимает, как работает правоприменительная практика, своим клиентам говорили о том, что получение кипрского паспорта таит в себе риски, что документ, в принципе, может быть и отозван и в дальнейшем не приниматься другими странами»,— пояснил Рябнин.

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Мальта уже раскрывает имена людей, которые получили паспорт за инвестиции. Так, оказалось, что в 2017 году гражданство страны за €1 млн получил, например, основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож. И технически для Кипра нет никаких трудностей в том, чтобы опубликовать подобный список, отмечает основатель портала об инвестициях в зарубежную недвижимость Indriksons.ru Игорь Индриксонс. Поэтому он предлагает искать «запасной аэродром» в других странах: «Можно купить тысяч за 10-15 в Румынии европейский паспорт. Этот документ и весь Евросоюз сегодня теряют в цене. Румыния продает документы налево и направо — там тысячи людей каждый месяц получают румынские паспорта за копейки — поэтому выбирайте.

Но везде под жестким контролем финансовым надо будет доказывать происхождение средств».

К слову, в начале года Кипр под давлением европейских властей все-таки согласился ужесточить условия выдачи гражданства за инвестиции. Правда, изменения оказались несущественными. Так, получить паспорт не смогут те, кому уже отказали другие страны ЕС, а помимо обязательных инвестиций в €2,5 млн придется пожертвовать еще 150 тыс. в кипрские государственные фонды.

По данным Transparency International, с помощью инвесторских программ страны Евросоюза привлекли с 2007 года в общей сложности около €25 млрд.