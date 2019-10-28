Грузовик, в котором нашли 39 тел, мог быть частью контрабандной колонны. Британская полиция проверяет эту версию. По некоторым данным, фура могла быть одной из трех машин, перевозивших до 100 человек, пишет «Би-би-си». 27 октября британские органы правопорядка отпустили под залог трех подозреваемых по этому делу. Среди них — житель Северной Ирландии и супружеская пара из английского города Уоррингтон, которая владела грузовиком. Всех арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве и контрабанде людей. Водитель из Северной Ирландии 28 октября предстанет перед судом. Грузовик с телами британская полиция обнаружила 23 октября в промышленной зоне города Грейс. Их опознание продолжается. Это беспрецедентный случай для Англии, местная полиция никогда не сталкивалась с таким способом нелегальной транспортировки людей, сообщил специальный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский.

Пока известно очень мало деталей. Все это выглядит скорее как предположение, которое сделали на основании косвенных признаков, возможно, каких-то агентурных данных. Ситуация проясняется, но очень медленно. Движущаяся часть машины — кабина с мотором — приехала из Ирландии, поэтому сначала считалось, что и вся фура с “грузом” тоже попал на противоположную сторону Англии из Ирландии через Уэльс. Потом выяснилось, что на самом деле люди содержались в контейнере, который был переправлен из Бельгии в Великобританию, затем соединился с кабиной, а уже потом грузовик приехал в Эссекс, где и были обнаружены трупы. Это необычная ситуация, люди не знают, как на это реагировать. Полиция сталкивается с таким способом доставки нелегальных мигрантов впервые. Сначала все считали, что это китайцы, потом выяснилось, что вьетнамцы.

Конечно, ищут семьи убитых, кого-то уже нашли, выясняется, что некоторые из этих людей платили по 30 тыс. фунтов, $50 тыс. за поездку.

Им, видимо, гарантировали, что путешествие будет безопасным. Сам водитель утверждает, что ничего не знал. И когда он увидел эти трупы, открыв контейнер, то пришел в полный ужас, даже якобы потерял сознание, а придя в себя, ринулся в панике бежать и прятаться. Вполне возможно, что так оно и было. В любом случае он оказался крайним, потому что именно ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве 39 человек. За этим на самом деле стоит преступная организация, мафия.

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По предварительным данным, причиной смерти 39 человек стало переохлаждение. Внутри фуры-рефрижератора, где их нашли, было -25 градусов по Цельсию. Гражданство погибших устанавливают полицейские. «Би-би-си» со ссылкой на вьетнамские СМИ сообщает, что примерно 20 местных жителей не могут найти близких после инцидента в Эссексе. Посольство Вьетнама в Лондоне следит за развитием ситуации.